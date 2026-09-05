Tapeti i kuq i Festivalit të Filmit në Venecia: Veshjet më të mira deri tani
Nga fustanet e zinj me prerje të sofistikuara te shkëlqimi metalik, transparencat dhe detajet dramatike – yjet po e shndërrojnë tapetin e kuq në një nga pasarelat më të rëndësishme të sezonit
Pas pushimit veror, sezoni i madh i filmit dhe modës është rikthyer me gjithë shkëlqimin e tij, ndërsa Festivali i 83-të i Filmit në Venecia që në ditët e para ka dhënë disa prej paraqitjeve më të komentuara të sezonit.
Në Lido, ku deri më 12 shtator do të parakalojnë emra të mëdhenj të kinemasë, modës dhe kulturës, tapeti i kuq nuk është vetëm hyrje drejt premierave, por edhe një skenë më vete.
Dhe këtë vit, ajo skenë po dominohet nga kontraste të forta: e zeza klasike përballë shkëlqimit metalik, silueta minimaliste kundrejt prerjeve të guximshme dhe eleganca e vjetër hollivudiane e kombinuar me tendencat më moderne.
Fustani i zi rikthehet si zgjedhje e fuqishme
Në ditët e para, disa prej paraqitjeve më të bukura erdhën pikërisht përmes fustaneve të zinj.
Amal Clooney u shfaq në premierën e filmit “Ink” me një krijim Tom Ford të dizajnuar nga Haider Ackermann. Fustani kishte një elegancë të qetë, por jo të zakonshme: rripat e hollë, prej të cilëve disa binin lirshëm mbi supe, i jepnin pamjes një efekt të rafinuar dhe sensual, transmeton Telegrafi.
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Brittany Snow zgjodhi një tjetër interpretim të klasikes, me një fustan Giorgio Armani dhe dekolte të thellë, të zbukuruar me detaje vezulluese.
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Stella Maxwell, ndërkaq, solli një version më provokues të së zezës me një model prej dantelle, ku transparenca ishte përdorur si element sensual, por jo agresiv.
Kendall Jenner ndryshoi ritmin me shkëlqim metalik
Një nga paraqitjet që ndryshoi krejt atmosferën e tapetit të kuq ishte ajo e Kendall Jenner.
Në premierën e “Wild Horse Nine”, ajo u shfaq me një fustan Giorgio Armani në formë slip, me siluetë të zgjatur dhe qëndisje të arta me motive lulesh.
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Efekti metalik e bënte fustanin të dukej ndryshe në çdo lëvizje dhe nën çdo dritë, ndërsa prerja e thjeshtë ruante një ekuilibër të bukur mes glamurit dhe minimalizmit.
Në vend të një fustani që kërkonte vëmendje me volum ose detaje të tepërta, Kendall zgjodhi një model që funksiononte përmes materialit, shkëlqimit dhe mënyrës se si ndiqte trupin.
Transparencë dhe detaje që tregojnë histori
Vittoria Ceretti u shfaq me një krijim Armani Privé që luante me kontrastin mes materialit të plotë dhe transparencës.
Mariacarla Boscono, në anën tjetër, zgjodhi një fustan Chanel shumë më teatral. Modeli ishte i mbuluar me tituj gazetash franceze, duke e kthyer të gjithë paraqitjen në diçka më afër një skene artistike sesa një fustani klasik tapeti të kuq.
Leslie Bibb solli një element tjetër të fortë vizual me një fustan të zi ArdAzAei, të dekoruar me lule të mëdha në nuancë blu kobalti.
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Ndërsa Parker Posey riktheu elegancën retro me një fustan ngjyrë fildishi Valentino dhe një pelerinë me jakë, duke sjellë atmosferën e vjetër hollivudiane në një interpretim modern.
Jo vetëm fustane, por paraqitje të menduara deri në detaj
Në tapetin e kuq u dalluan edhe çiftet që koordinuan paraqitjet e tyre.
George Clooney, me smoking klasik të zi, dhe Amal Clooney krijuan një kontrast të rafinuar, pa pasur nevojë për kombinime të dukshme apo të sforcuara.
Po ashtu, Carlos Sainz dhe Rebecca Donaldson tërhoqën vëmendjen me një paraqitje të ekuilibruar: ai me kostum bardhezi Giorgio Armani, ndërsa ajo me një fustan vezullues me efekt të lëngshëm, të kompletuar me bizhuteri Bulgari.
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Në ditët e para është bërë e qartë se këtë vit tapeti i kuq nuk po udhëhiqet nga një trend i vetëm.
Disa yje po zgjedhin klasikën, të tjerët transparencën, shkëlqimin metalik ose prerjet dramatike.
Dhe pikërisht kjo shumëllojshmëri po e bën edicionin e sivjetmë veçanërisht interesant – sepse çdo paraqitje po përpiqet të tregojë një histori të vetën. /Telegrafi/