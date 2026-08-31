Tiffany Trump në pushime mes luksit dhe detit: Fotot që publikoi nga Mesdheu
Vajza 32-vjeçare e Donald Trumpit po shijon verën mes Rivierës Franceze dhe Ibizës, në shoqërinë e bashkëshortit, djalit dhe nënës së saj
Tiffany Trump po shijon ditët e fundit të verës në Mesdhe, ndërsa fotografitë e reja që ka ndarë nga pushimet familjare kanë tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale.
Vajza 32-vjeçare e presidentit amerikan Donald Trump publikoi më 30 gusht një seri fotografish nga udhëtimi, ku shfaqet në det, në jaht dhe pranë familjes së saj.
Në njërën prej fotografive më të spikatura, Tiffany pozon zbathur në kuvertë me bikini të verdha, ndërsa në sfond shihen deti dhe një varkë me vela. Në një tjetër fotografi bardhezi ajo shfaqet me bikini të bardha dhe pantallona të shkurtra, duke vështruar drejt detit.
Verë mes Rivierës Franceze dhe Ibizës
Pushimet e saj këtë verë nuk janë kufizuar vetëm në një destinacion. Tiffany ka kaluar disa ditë në Rivierën Franceze dhe më pas ka vazhduar drejt Ibizës, ku ka qëndruar në një vilë private dhe ka ndarë me ndjekësit momente nga plazhet dhe jeta verore në ishull.
Gjatë qëndrimit në Rivierën Franceze, familja ka kaluar kohë edhe në një megajaht, ndërsa Tiffany është parë edhe në Cannes.
Në këtë udhëtim ajo shoqërohet nga bashkëshorti, biznesmeni Michael Boulos, djali i tyre Alexander dhe nëna e saj, Marla Maples, transmeton Telegrafi.
Fotografitë familjare morën vëmendje po aq sa bikinit
Albumi i publikuar nuk përmban vetëm fotografi me bikini. Në të shfaqen edhe momente familjare, përfshirë fotografi me djalin e saj Alexander dhe me bashkëshortin Michael Boulos.
Tiffany dhe Michael janë martuar në vitin 2022, ndërsa në maj të vitit 2025 u bënë prindër për herë të parë me lindjen e Alexanderit.
Fotografitë e fundit janë vazhdim i albumit veror që Tiffany ka ndarë gjatë javëve të fundit nga Evropa, duke kombinuar pushimet familjare, detin dhe destinacionet luksoze të Mesdheut. /Telegrafi/