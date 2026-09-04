Gjendet pa shenja jete një person në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë
Një person është gjetur pa shenja jete të premten rreth orës 20:00, në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Sipas saj, pas marrjes së informatës, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa aty janë ftuar edhe ekipet mjekësore emergjente.
“Mjekët emergjentë kanë konstatuar vdekjen e viktimës, mashkull”, ka bërë të ditur Ahmeti.
Policia po vazhdon punën për të sqaruar rrethanat e rastit.
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