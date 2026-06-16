Mimoza Ahmeti shpallet fituese e Ferma VIP 3
Poetja Mimoza Ahmeti është shpallur fituese e edicionit të tretë të Ferma VIP.
Në një mbrëmje me plot emocione, surpriza të bukura e momente të veçanta, Moza arriti të rrëmbejë çmimin e madh prej 129 mijë eurosh.
Konkurrentja ishte shumë e pëlqyer nga publiku që në fillim të këtij edicioni, që zgjati plot 81 ditë.
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Ajo ishte e sinqertë në garë, pa filtra dhe krijoi përplot situata që bënë bujë edhe jashtë formatit.
Në finale bashkë me të kanë qenë edhe: Ilir Shaqiri, Elvis Pupa, Soni Malaj e DJ Bujaka.
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Konkurrenti nga Kosova ishte i pari që la garën, duke u klasifikuar si finalisti i pestë.
Fitorja e Mozës u konsiderua e merituar plotësisht edhe nga publiku, e fansat që përkrahën që nga dita e parë. /Telegrafi/
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