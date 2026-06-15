eksperti-banner

Elvis Pupa është finalisti i radhës i Ferma VIP 3, i cili nuk ka munguar me rrëfimin për jetën.

Krahas anës profesionale, ai ka folur edhe për raportin e ngushtë që ka me partneren e tij, Belindën.

Në fermë në natën finale për ta surprizuar atë erdhi pikërisht partnerja e tij.

Foto: YouTube

Në një ambient romantik, Visi filloi të qante kur pa bashkëshorten, për të cilën e kishte marrë malli shumë.

“Shumë faleminderit për këtë surprizë, për gjithçka që keni bërë”, u shpreh Pupa.

Ndërkaq, konkurrenti i parë që u largua duke u shpallur edhe finalisti i pestë në këtë edicion është DJ Bujaka.

Mbetet për t’u parë se kush do të rrëmbejë çmimin e madh prej 129 mijë eurosh. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina