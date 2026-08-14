Ylli i "American Pie" fitoi një milion dollarë në OnlyFans për nëntë ditë: Dua t'i shtyj kufijtë
Aktorja amerikane Shannon Elizabeth zbuloi se në të ardhmen mund t’i shtyjë më tej kufijtë e përmbajtjes që publikon në profilin e saj OnlyFans, i cili tashmë i ka sjellë më shumë se një milion dollarë.
Ylli i “American Pie” tha se ende po shqyrton se çfarë lloj përmbajtjeje dëshiron të postojë dhe se me kalimin e kohës mund të jetë më e hapur.
"Duhet të jem pak misterioze. Postoj të gjitha llojet e përmbajtjes, por as unë nuk e di se cilët do të jenë kufijtë e mi. Ende po e eksploroj këtë dhe, ndërsa relaksohem më shumë, dua t'i shtyj ato kufij", tha Elizabeth për Variety.
Elizabeth (52) hapi profilin e saj OnlyFans më 16 prill, menjëherë pasi paraqiti kërkesën për divorc nga bashkëshorti Simon Borchert.
Vetëm një javë pasi profili u lançua, Page Six raportoi ekskluzivisht se aktorja fitoi më shumë se 1 milion dollarë. Elizabeth më vonë zbuloi se e arriti këtë shifër vetëm në nëntë ditë.
"E kalova shifrën prej një milion dollarësh në nëntë ditë. Ishte vërtet e habitshme dhe u ndjeva e nderuar që fansat e mi më mbështetën", tha ajo.
Aktivistja e të drejtave të kafshëve pranoi se nuk dinte çfarë të priste kur iu bashkua platformës me abonim, por e përshkroi reagimin e publikut si shumë pozitiv.
"Unë flas vazhdimisht me njerëz dhe ka qenë shumë argëtuese," tha ajo.
Elizabeth theksoi gjithashtu se aktore të shumta kanë ndjekur shembullin e saj, përfshirë yllin 85-vjeçar të serialit "Knots Landing", Donna Mills dhe aktoren nga seriali "Battlestar Galactica", Tricia Helfer.
"Po fillojmë ta rikthejmë platformën në atë që ishte menduar fillimisht. Nuk ka pse të jetë vetëm për përmbajtje për të rritur. Mund të jetë çfarëdo që dëshironi", shpjegoi ajo.
Vendimi i Elizabeth për të lançuar OnlyFans erdhi në një kohë ndryshimesh të mëdha në jetën e saj personale. Siç shpjegoi ajo, po kalonte një divorc në Afrikën e Jugut dhe po bisedonte me menaxherin e saj, Joe, se cili do të ishte hapi i saj i radhës dhe si t'i vinte gjërat në lëvizje përsëri.
"Unë vërtet i lashë pas dore shumë gjëra dhe ai e përmendi si një nga mundësitë," tha ajo.
Edhe pse në fillim nuk ishte e sigurt nëse donte të hapte OnlyFans, pasi mësoi më shumë rreth platformës, vendosi ta provonte.
Aktorja pranoi gjithashtu se ana financiare e kësaj pune do të thotë shumë për të, veçanërisht pasi ka jetuar me kursimet e saj për dhjetë vitet e fundit.
"Të kthehem në pikën ku nuk kam nevojë të luftoj dhe mund të zgjedh projekte sepse i dua, jo sepse kam nevojë për para - kjo padyshim më jep më shumë liri për ta bërë këtë", tha ajo.
Elizabeth më parë i kishte zbuluar gazetës Page Six se planifikon të përdorë një pjesë të fitimit të madh për të blerë një shtëpi.
Ylli i "Scary Movie" shpreson gjithashtu që siguria financiare e OnlyFans do ta lejojë atë të jetë më selektive në lidhje me rolet që pranon në të ardhmen. /Telegrafi/