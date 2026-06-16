Filmi që po 'çmend' kinematë: “The Devil Wears Prada 2” me fitime rekord
Filmi "The Devil Wears Prada 2" ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në mbarë botën, duke mbledhur mbi 620 milionë euro në arkat globale.
Me këtë rezultat, e gjithë franshiza ka kaluar shifrën historike prej 900 milionë eurosh.
Kur këtij suksesi i shtohet edhe filmi origjinal "The Devil Wears Prada", i cili kishte gjeneruar rreth 300 milionë euro, seria kthehet në një nga më fitimprurëset në historinë e kinemasë, edhe pse përbëhet vetëm nga dy filma.
- YouTube www.youtube.com
Pavarësisht kostove të larta, suksesi në kinema ka tejkaluar pritshmëritë dhe pritet të sjellë fitime të mëdha për studio.
Premiera e filmit u zhvillua në fillim të majit dhe vetëm në fundjavën e parë arriti të fitojë rreth 70 milionë euro në Amerikën e Veriut.
Më pas, filmi vazhdoi dominimin në kinema, duke arritur në total 200 milionë euro në Amerikën e Veriut dhe 420 milionë euro në tregjet ndërkombëtare.
Në suksesin e filmit ka ndikuar edhe rikthimi i kastit origjinal, ku marrin pjesë Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci.
Foto: YouTube
Filmi është vazhdim i historisë së bazuar në romanin e Lauren Weisberger dhe rikthen ngjarjet dy dekada më vonë, duke ndjekur jetën e Andy Sachs, e cila rikthehet në botën e modës dhe revistës Runway.
Sipas kritikëve të industrisë, suksesi i këtij vazhdimi nuk lidhet vetëm me nostalgjinë, por edhe me mënyrën se si historia është përshtatur me realitetin bashkëkohor, duke e bërë një nga hitet më të mëdha të vitit në kinematografi. /Telegrafi/