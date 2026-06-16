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Filmi "The Devil Wears Prada 2" ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në mbarë botën, duke mbledhur mbi 620 milionë euro në arkat globale.

Me këtë rezultat, e gjithë franshiza ka kaluar shifrën historike prej 900 milionë eurosh.

Kur këtij suksesi i shtohet edhe filmi origjinal "The Devil Wears Prada", i cili kishte gjeneruar rreth 300 milionë euro, seria kthehet në një nga më fitimprurëset në historinë e kinemasë, edhe pse përbëhet vetëm nga dy filma.

- YouTube www.youtube.com

Pavarësisht kostove të larta, suksesi në kinema ka tejkaluar pritshmëritë dhe pritet të sjellë fitime të mëdha për studio.

Premiera e filmit u zhvillua në fillim të majit dhe vetëm në fundjavën e parë arriti të fitojë rreth 70 milionë euro në Amerikën e Veriut.

Më pas, filmi vazhdoi dominimin në kinema, duke arritur në total 200 milionë euro në Amerikën e Veriut dhe 420 milionë euro në tregjet ndërkombëtare.

Në suksesin e filmit ka ndikuar edhe rikthimi i kastit origjinal, ku marrin pjesë Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci.

Foto: YouTube

Filmi është vazhdim i historisë së bazuar në romanin e Lauren Weisberger dhe rikthen ngjarjet dy dekada më vonë, duke ndjekur jetën e Andy Sachs, e cila rikthehet në botën e modës dhe revistës Runway.

Sipas kritikëve të industrisë, suksesi i këtij vazhdimi nuk lidhet vetëm me nostalgjinë, por edhe me mënyrën se si historia është përshtatur me realitetin bashkëkohor, duke e bërë një nga hitet më të mëdha të vitit në kinematografi. /Telegrafi/

TV / FilmMagazina