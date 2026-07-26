'Bomba' nga Marvel - Ryan Gosling bëhet Ghost Rider, zbulohet edhe Black Panther i ri
Marvel Studios ka bërë dy njoftime të mëdha gjatë San Diego Comic-Con, duke konfirmuar se Ryan Gosling do të jetë aktori i ri që do të mishërojë personazhin 'Ghost Rider', ndërsa David Jonsson do të marrë rolin e 'Black Panther' në filmin e tretë të sagës.
Gosling, i njohur për filmat "Barbie" dhe "La La Land", do të luajë në një film të pavarur të 'Ghost Rider', i cili pritet të dalë në kinema në vitin 2028.
Gjatë prezantimit, aktori tha se ky është një personazh që ka dashur ta interpretojë prej kohësh, derisa regjisori Shawn Levy e vlerësoi si zgjedhjen ideale për këtë rol.
Ryan
Nga ana tjetër, David Jonsson, i cili u bë i njohur me filmin "Alien: Romulus", do të interpretojë versionin e djalit të 'T'Challa'-s dhe do të trashëgojë mantelin e 'Black Panther' në "Black Panther 3".
Regjisori Ryan Coogler konfirmoi se filmi do të shfaqet në kinema më 15 dhjetor 2028.
David Jonsson
Personazhi i djalit të 'T'Challa'-s u prezantua në fund të filmit "Black Panther: Wakanda Forever", pas vdekjes së aktorit Chadwick Boseman, i cili ndërroi jetë në vitin 2020 pas një beteje me kancerin e zorrës së trashë.
Në të njëjtin aktivitet, Ryan ngjalli spekulime për rikthimin e tij si 'Deadpool', pasi u shfaq mes publikut i veshur me kostumin gri të personazhit nga komikët 'X-Force'.
Chadwick Boseman
Edhe pse ai nuk është konfirmuar si pjesë e filmit "Avengers: Doomsday", paraqitja e tij ka shtuar zërat se 'Deadpool' mund të ketë një rol në projektin e ardhshëm të 'Marvel'. /Telegrafi/
Ryan