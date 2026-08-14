"Spider-Man: Brand New Day" thyen një tjetër rekord, duke kaluar 700 milionë dollarë në kinematë amerikane
“Spider-Man: Brand New Day” ka tejkaluar 700 milionë dollarë në shitjet e biletave në SHBA, duke u bërë filmi që arrin më shpejt këtë rekord në arkë.
Aventura komike e Sony dhe Marvel, me protagonist Tom Holland, deri më tani ka fituar 704.5 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 1.8 miliardë dollarë në të gjithë botën vetëm pas dy fundjavave të publikimit.
Është interesante që vetëm shtatë filma në histori arritën 700 milionë dollarë në Amerikën e Veriut. Në atë listë janë "Star Wars: The Force Awakens" nga viti 2015 me 963 milionë dollarë, "Avengers: Endgame" nga viti 2019 me 858 milionë dollarë, "Spider-Man: No Way Home" nga viti 2021 me 814 milionë dollarë, "Avatar" nga viti 2009 me 785 milionë dollarë, "Top Gun: Maverick" nga viti 2022 me 721 milionë dollarë dhe "Black Panther" nga viti 2018 me 700 milionë dollarë.
Në nivel ndërkombëtar, “Spider-Man: Brand New Day” u rrit në 1.108 miliardë dollarë, duke tejkaluar në mënyrë mbresëlënëse totalin jashtë vendit prej 1.106 miliardë dollarësh të paraardhësit të tij.
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"Brand New Day" është tashmë filmi më i madh i vitit, si dhe filmi i 10-të më i suksesshëm i të gjitha kohërave në nivel ndërkombëtar dhe global.
Pasi debutoi me një rekord prej 355 milionë dollarësh në Amerikën e Veriut dhe një shifër marramendëse prej 932 milionë dollarësh në nivel global, filmi kaloi shifrën e 1 miliard dollarëve në vetëm gjashtë ditë dhe po i afrohet me shpejtësi shifrës së 2 miliardë dollarëve.
Me një bujë të madhe dhe konkurrencë minimale gjatë verës, "Spider-Man: Brand New Day" mund të bëhet filmi i parë që arrin ndonjëherë 1 miliard dollarë në biletaritë vendase.
Në varësi të qëndrueshmërisë së tij, analistët e kinemave sugjerojnë se ekziston edhe mundësia që ky film epik me superheroj të bëhet i vetmi që arrin tre miliardë dollarë në nivel global.
Aktualisht, “Avatar” dhe “Avengers: Endgame” janë dy filmat më të suksesshëm në mbarë botën, me përkatësisht 2.9 miliardë dhe 2.7 miliardë dollarë, pas disa ripublikimeve. /Telegrafi/