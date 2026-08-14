Pse dështoi bashkimi i ilegalistëve shqiptarë më 1981? Novosella: Bashkimi na doli me kushte
Sabri Novosella, në emisionin “Dosje” në RTV Dukagjini, ka rrëfyer se pse nuk ishin bashkuar njerëzit që vepronin në ilegale, pavarësisht se kishin të njëjtin armik.
Për tri ditë sa zgjati takimi i nëntorit të vitit 1981 mes Kadri Zekës, Sabri Novosellës dhe Bardhosh Gërvallës, megjithatë nuk ndodhi bashkimi.
“Pse?”, ka pyetur Ermal Panduri, moderatori i emisionit “Debat Plus” në RTV Dukagjini.
“Bashkimi na doli me kushte. Na jemi për bashkimin e organizatave me një emër të ri. Marksizëm e Leninizëm aty nuk ka. Ne luftojmë për çlirimin e territoreve shqiptare dhe bashkimin me Nënën Shqipëri”.
“Kështu që aty bashkim definitiv nuk ka pasur”, ka thënë ai, duke treguar se ku ishin thyerjet e mëdha.
Sipas Novosellës, ata kërkonin që edhe në emër të kishte marksizëm e leninizëm.
“Organizatën e udhëhiqte Metush Krasniqi, kurse Jusufi ishte degë e organizatës”.
Më tej, Novosella ka treguar se, në aspektin ideologjik, nuk besonte fare tek Enver Hoxha. Megjithatë, ai ka treguar se ka mbajtur takime të vazhdueshme me diplomatin e Enver Hoxhës, Bujar Hoxhën, dhe se vetë Jusufi mbante kontakt direkt me Enver Hoxhën.
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