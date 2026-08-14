Bëri thirrje për pushkatimin e Haradinajt, një muaj paraburgim për të dyshuarin
Gjykata Themelore në Prishtinë i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji Skender Llugiqit, i dyshuar se ka bërë thirrje për vrasjen e ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi.
Llugiqi, pak ditë më parë, gjatë qëndrimit në sallën e Kuvendit të Kosovës, e cila ishte hapur për pritjen e mërgimtarëve, kishte bërë thirrje për pushkatimin e Haradinajt.
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