Pse sulmi në Berlin rrit presionin politik ndaj Merzit?
Më herët, kancelari gjerman u zotua se do t’i përgjigjej sulmit të dyshuar terrorist islamik në Berlin me “kujdes të plotë dhe vendosmëri”.
Incidenti vjen në një moment të vështirë për Friedrich Merzin, i cili po udhëheq një qeveri koalicioni relativisht jopopullore, shkruan skynews.
Qeveria gjermane po përballet me vështirësi në arritjen e marrëveshjeve për masa të vështira ekonomike, të nevojshme për reformimin e ekonomisë së vendit.
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Ajo po kalon gjithashtu një ristrukturim të vështirë të kabinetit, i nxitur nga dorëheqja e kreut të grupit parlamentar të Merzit, Jens Spahn, i cili u bë baba përmes një procesi të surrogacisë, një praktikë që është e paligjshme në Gjermani.
Në këtë moment kritik, partitë e koalicionit qeverisës – Unioni Kristian Demokratët i Merzit (CDU) dhe Partia Socialdemokrate e qendrës së majtë (SPD) - po përballen gjithashtu me dy zgjedhje të vështira rajonale në pjesët lindore të Gjermanisë.
Partia opozitare e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD), po kryeson sondazhet në të dyja zgjedhjet, duke zhvilluar fushatë kryesisht mbi çështjet e emigracionit dhe sigurisë, tema që mund të marrin më shumë vëmendje pas sulmit terrorist të djeshëm.
AfD-ja, e cila prej kohësh ka kundërshtuar politikat për diversitetin seksual, reagoi shpejt ndaj incidentit. Bashkëkryetari i saj, Tino Chrupalla, shkroi në platformën X: “Ne nuk do të lejojmë që ekstremistët fetarë ta ndajnë vendin tonë përmes dhunës dhe intolerancës!”
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Sulmi ndaj aktivitetit të Berlin Pride është incidenti i parë i madh terrorist me të cilin Merzi është përballur që nga marrja e detyrës si kancelar.
Megjithatë, si lider i opozitës, ai u përball me një seri sulmesh në prag të zgjedhjeve të përgjithshme gjermane të vitit 2025.
Reagimi i Merzit në atë kohë shkaktoi polemika, pasi ai vendosi të hidhte në votim një rezolutë për ashpërsimin e kufizimeve ndaj emigracionit.
Rezoluta, e cila nuk ishte ligjërisht detyruese, u miratua me ndihmën e AfD-së, pasi Merzi u akuzua se kishte kërkuar mbështetjen e kësaj partie për ta kaluar atë.
Kritikët më vonë thanë se ky vendim i kushtoi Merzit vota të rëndësishme në zgjedhjet pasuese. /Telegrafi/