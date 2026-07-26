Kancelari gjerman për sulmin me furgon në Paradën e Krenarisë në Berlin: Ky është një sulm ndaj shoqërisë sonë
Kancelari gjerman ka folur për sulmin, duke thënë se incidenti ishte një "akt i neveritshëm".
Friedrich Merz shkroi në X: "Qindra mijëra njerëz nga e gjithë bota po festonin në mënyrë paqësore në Ditën e Rrugës Christopher. Ata donin që ne të sillemi me njëri-tjetrin me mirësi dhe tolerancë. Ky është një sulm ndaj shoqërisë sonë", transmeton Telegrafi
Merz tha se Gjermania ishte "mendjehapur dhe liridashëse" dhe do të "vazhdonte të mbështeste dhe mbronte këto vlera", transmeton Telegrafi.
Ai tha se do të kishte një hetim dhe ndjekje penale "me forcë të plotë", duke shtuar se mendimet e tij ishin me ata që u prekën.
Dëgjuam gjithashtu nga ministri i brendshëm, Alexander Dobrindt, i cili tha se ishte i tronditur nga "ky sulm frikacak dhe i neveritshëm ndaj njerëzve që festonin në mënyrë paqësore".
Tabloidi gjerman Bild raportoi se Dobrindt po kthehet gjithashtu në Berlin sot për të shqyrtuar situatën. /Telegrafi/