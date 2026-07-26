Një i vdekur dhe 16 të lënduar nga sulmi me furgon mbi turmën në Paradën e Krenarisë në Berlin
Një kërkim njerëzish është duke u zhvilluar në kryeqytetin gjerman. Policia ka publikuar një foto të të dyshuarit dhe e ka identifikuar atë si 21-vjeçarin Abdul B.
Një makinë u përplas me një turmë që po festonte eventin e Krenarisë në Christopher Street të Berlinit të shtunën në mbrëmje, duke mbytur një person dhe duke lënë të paktën 16 të tjerë të lënduar.
Incidenti ndodhi rreth orës 22:00. Tre persona mbeten në një gjendje kërcënuese për jetën, transmeton Telegrafi.
Sipas informacioneve fillestare, një automjet u përplas me një turmë në Lennéstrasse. Makina më pas u përplas me një pemë përpara se i dyshuari me sa duket të arrinte të ikte.
Policia e Berlinit ka njoftuar që atëherë se ka identifikuar një të dyshuar, i cili tha se është "i njohur për policinë" dhe "besohet se është i lidhur me qarqet islamike".
Policia ka publikuar një foto të të dyshuarit dhe e ka identifikuar atë si 21-vjeçarin Abdul B. /Telegrafi/