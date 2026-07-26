Shkon në 29 numri i të lënduarve në sulmin e mbrëmshëm në Berlin, i dyshuari është shtetas gjerman me prejardhje libaneze - ishte dënuar me burg
Aktualisht vlerësohet se 29 persona u lënduan në sulmin e mbrëmshëm në Berlin, njoftoi ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Alexander Dobrindt.
Më parë ishte raportuar se 16 persona u lënduan. Dobrindt dha gjithashtu më shumë detaje mbi kronologjinë e sulmit, transmeton Telegrafi.
Ai tha se i dyshuari përdori një automjet për të hyrë në një turmë dhe më pas përdori një "thikë, ndoshta një hanxhar" për të sulmuar kalimtarët, duke shkaktuar lëndime të rënda.
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Dobrindt, gjithashtu dha më shumë detaje në lidhje me të kaluarën e sulmuesit.
Ai theksoi se Abdul B ka lindur në Gjermani në vitin 2005 dhe ka një prejardhje libaneze. Nëna e tij u bë shtetase gjermane e natyralizuar në vitin 2002.
B ishte dënuar më parë me një vit e dhjetë muaj burg, shtoi ministri i Brendshëm. Megjithatë, ky dënim u reduktua në një dënim jo-burgosës për shkak të një ankese ligjore. /Telegrafi/