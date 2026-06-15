Nata finale - Soni Malaj merr mesazh nga ish-bashkëshorti dhe këndon në skenë me të ëmën
Surprizat në natën finale të Ferma VIP vazhdojnë edhe për këngëtaren Soni Malaj.
Ajo është bërë pjesë e formatit që nga fillimi, ndonëse nuk e priste një eksperiencë të tillë.
Në rrëfimin e jetës, artistja e mirënjohur u shpreh e lumtur që e çoi deri në fund, pasi ka pasur shumë momente që ka dashur ta lë garën në gjysmë.
Foto: YouTube
Asaj iu bë një surprizë nga ish-bashkëshorti i saj, Mirko e më pas edhe nga vajza e tyre.
Pasi filloi të këndonte “Shpirti im binjak”, Sonit i hyri në skenë e ëma, duke interpretuar me të.
Foto: YouTube
Këngëtarja filloi duke qarë në momentin që e pa, pasi edhe në fermë e kërkoi vazhdimisht.
Pesë konkurrentët garojnë për çmimin e madh prej 129 mijë eurosh. /Telegrafi/
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