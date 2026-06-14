Fansat që bojkotuan “House of the Dragon” mund të pendohen, sezoni i tretë premton spektakël
Dy vjet më parë, finalja e sezonit të dytë të "House of the Dragon" la të zhgënjyer shumë fansa në mbarë botën.
Shikuesit prisnin që tensionet e grumbulluara mes fraksioneve të Zezëve, të udhëhequr nga Emma D'Arcy në rolin e Rhaenyra Targaryen, dhe të Gjelbërve, të udhëhequr nga Olivia Cooke në rolin e Alicent Hightower, të shpërthenin në një luftë të madhe.
Megjithatë, episodi i fundit përfundoi në mënyrë të papritur, duke lënë pezull shumë zhvillime të rëndësishme.
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Mungesa e Betejës së shumëpritur të Gullet-it, një nga ngjarjet kyçe të librit 'Fire & Blood', shkaktoi pakënaqësi të madhe te publiku.
Kjo betejë konsiderohet një moment vendimtar në histori dhe shumë fansa prisnin ta shihnin pikërisht në fund të sezonit të dytë.
Si pasojë, një pjesë e shikuesve deklaruan se do të bojkotonin serialin dhe nuk do ta ndiqnin më.
Megjithatë, autori i artikullit vlerëson se ky reagim ishte i nxituar dhe se ata që kanë vendosur të largohen nga seriali mund të pendohen.
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Arsyeja kryesore e mungesës së kësaj beteje lidhet me faktin se sezoni i dytë u shkurtua nga 10 në vetëm 8 episode.
Për shkak të këtij vendimi, ngjarje të rëndësishme, përfshirë Betejën e Gullet-it, u shtynë për sezonin e tretë.
Pavarësisht kritikave të shumta, pritshmëritë për sezonin e tretë mbeten shumë të larta.
Fansat presin që episodet e reja të sjellin përplasjet e mëdha, betejat spektakolare dhe momentet vendimtare që munguan në fundin e sezonit të dytë, duke e bërë vazhdimin e historisë një nga ngjarjet më të pritura televizive. /Telegrafi/