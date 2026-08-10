Një film i frymëzuar nga lufta ruso-ukrainase po xhirohet në Zagreb
Në Zagreb po zhvillohen xhirimet e filmit të ri “Snake Island”, i frymëzuar nga ngjarjet e luftës ruso-ukrainase.
Në sheshxhirim në qendër të qytetit janë parë dy yje të njohur të Hollywoodit, Adrien Brody dhe Sean Penn.
Për xhirimet, pranë hotelit të famshëm Esplanade dhe përgjatë rrugës Mihanoviceva janë vendosur barriera, ndërsa në zonë janë parë aktorë të veshur me uniforma ushtarake, duke krijuar një atmosferë të ngjashme me një zonë lufte.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Filmi drejtohet nga regjisori Doug Liman, i njohur për filmat e serisë “Jason Bourne”.
Sipas raportimeve, ngjarja fokusohet te një ekip sekret zhytësish ukrainas, të cilët përfshihen në një mision të rrezikshëm nën ujë, në muajt para pushtimit të plotë rus të Ukrainës.
Historia lidhet me një prej mistereve të luftës, identiteti i personave përgjegjës për të cilin ende mbetet i debatueshëm dhe nuk është zgjidhur zyrtarisht.
Në projekt është angazhuar edhe drejtori i fotografisë Henry Braham, i cili ka punuar me Liman në tre filmat e tij të fundit.
I gjithë “Snake Island” është planifikuar të realizohet në Kroaci gjatë vitit 2026. /Telegrafi/