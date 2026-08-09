Sa fiton Matt Smith për episod në “House of the Dragon”?
Aktori britanik, Matt Smith, i cili interpreton Daemon Targaryen në serialin e HBO-së “House of the Dragon”, mendohet se mund të fitojë rreth 300 mijë dollarë për episod, megjithëse HBO dhe vetë aktori nuk e kanë konfirmuar këtë shifër.
Pagat e kastit nuk janë bërë publike zyrtarisht, ndaj vlerësimet bazohen në raportime dhe krahasime me aktorë të tjerë të universit “Game of Thrones”.
Në sezonin e parë, aktorët kryesorë të “House of the Dragon” raportohej se fitonin nga 100 mijë deri në 300 mijë dollarë për episod.
Matt Smith
Nëse vlerësimi për Smith është i saktë, për 24 episodet në të cilat është shfaqur deri tani, ai do të kishte fituar rreth 7.2 milionë dollarë vetëm nga seriali.
Megjithatë, kjo mbetet një shifër e pakonfirmuar.
Smith kishte krijuar një karrierë të suksesshme edhe para “House of the Dragon”.
Ai u bë i njohur ndërkombëtarisht si 'Doctor Who' dhe më pas luajti princin Philip në dy sezonet e para të “The Crown”, ku raportohej se paguhej rreth 52 mijë dollarë për episod.
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Sipas vlerësimeve të Celebrity Net Worth, pasuria e aktorit është rreth 9 milionë dollarë.
Megjithatë, ai nuk konsiderohet aktori më i pasur i kastit të “House of the Dragon”, pasi Rhys Ifans, i cili luan Otto Hightower, vlerësohet të ketë një pasuri prej rreth 12.5 milionë dollarësh.
Ndërkohë, sezoni i tretë i serialit ka shkaktuar reagime të shumta për disa nga skenat e tij kontroverse. HBO ka konfirmuar gjithashtu se sezoni i katërt do të jetë i fundit, me premierën që pritet në vitin 2028. /Telegrafi/