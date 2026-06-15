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Ka nisur finalja e edicionit të tretë të Ferma VIP 3 nën moderimin e Arbana Osmanit.

Tashmë këtij sezoni po i vjen fundi dhe sonte shpallet fituesi që do të rrëmbejë çmimin e madh, gjersa pritet të ketë përplot surpriza.

Në garë janë pesë finalistë: Mimoza Ahmeti, Ilir Shaqiri, DJ Bujaka, Elvis Pupa dhe Soni Malaj.

Foto: YouTube

Secili nga këta konkurrentë kanë shfaqur karakterin e tyre, të ashpër në sfida e shumë 'luftues' ndaj njëri-tjetrit.

Megjithatë, mbetet për të parë në fund se kush nga ta do të dalë triumfues.

Poetja Mimoza ka qenë një nga personazhet më të dashur e më të pëlqyer të këtij edicioni.

Në vitin e kaluar fitues u shpall Big Basta, gjersa në edicionin e parë Dionis Biba. /Telegrafi/

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TV / FilmMagazina