Eliminohet nga Ferma VIP 3 DJ Bujaka - klasifikohet finalisti i pestë
DJ Bujaka është eliminuar nga gara e Ferma VIP, duke u shpallur kështu finalisti i pestë i këtij edicioni.
Në garë për çmimin e madh kanë mbetur: Mimoza Ahmeti, Ilir Shaqiri, Elvis Pupa dhe Soni Malaj.
Çmimi i madh në këtë edicion është 129 mijë euro.
Foto: YouTube
DJ nga Kosova pak më parë u shpreh i lumtur për gjithë rrugëtimin, ndonëse e donte fitoren.
Spektakli këtë vit ka qenë i mbushur me përplot sfida, surpriza e dinamika të forta në fermë.
Moderimi këtë herë iu besua Arbana Osmanit ku në regji ishte partneri i saj, Eduart Grishaj.
Mbetet për t’u parë në fund se kush do të rrëmbejë fitoren në edicionin e sivjetmë. /Telegrafi/
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