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DJ Bujaka është eliminuar nga gara e Ferma VIP, duke u shpallur kështu finalisti i pestë i këtij edicioni.

Në garë për çmimin e madh kanë mbetur: Mimoza Ahmeti, Ilir Shaqiri, Elvis Pupa dhe Soni Malaj.

Çmimi i madh në këtë edicion është 129 mijë euro.

Foto: YouTube

DJ nga Kosova pak më parë u shpreh i lumtur për gjithë rrugëtimin, ndonëse e donte fitoren.

Spektakli këtë vit ka qenë i mbushur me përplot sfida, surpriza e dinamika të forta në fermë.

Moderimi këtë herë iu besua Arbana Osmanit ku në regji ishte partneri i saj, Eduart Grishaj.

Mbetet për t’u parë në fund se kush do të rrëmbejë fitoren në edicionin e sivjetmë. /Telegrafi/

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