Eva Longoria tërheq vëmendjen në Kanë me paraqitjen elegante në tapetin e kuq
Eva Longoria tërhoqi vëmendjen në tapetin e kuq të galasë “Lights On Women’s Worth” gjatë Festivalit të Filmit në Kanë, ku u shfaq me një fustan të artë plot shkëlqim dhe me dekolte të theksuar.
Aktorja 51-vjeçare e serialit “Desperate Housewives” u duk elegante dhe glamuroze, teksa kompletoi paraqitjen me vathë diamanti, taka të larta dhe grim të kuruar.
Flokët ngjyrë karamel i kishte stiluar me onde të lehta, duke i dhënë edhe më shumë hijeshi look-ut të saj, shkruan DailyMail.
Përveç paraqitjes në Kanë, Eva ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes edhe për jetën e saj larg SHBA-së.
Ajo jeton mes Spanjës dhe Meksikës, ndërsa më herët ka deklaruar se nuk dëshiron të rikthehet për të jetuar në Los Angeles, duke thënë se “kapitulli amerikan” i jetës së saj ka përfunduar. /Telegrafi/