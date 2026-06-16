Neymar zbulon se po bëhet baba për herë të pestë
Superylli brazilian, Neymar, ka ndarë me ndjekësit një lajm në mes të zhvillimit të Kupës së Botës, duke bërë të ditur se do të bëhet baba për herë të pestë.
Bashkëshortja e tij, Bruna Biancardi, është shtatzënë dhe çifti pret ardhjen në jetë të vajzës së tyre të tretë së bashku.
Lajmi u publikua përmes një videoje emocionuese në Instagram, ku Neymar dhe Bruna shfaqen të rrethuar nga familja e tyre.
Me humor, futbollisti komentoi se me kaq shumë vajza në familje do të krijojë një grup që do të quhet “Spice Girls”.
Përveç tyre, Neymar është edhe babai i Helenës, vajzës që erdhi në jetë nga lidhja me Amanda Kimberlly.
Lindja e Helenës pati shkaktuar polemika, pasi ndodhi në një periudhë kur futbollisti ishte në lidhje me Brunën.
Ndërkohë, emri i Neymarit ka qenë shumë i komentuar edhe për shkak të përfshirjes së tij në kombëtaren e Brazilit për Kupën e Botës.
Megjithatë, Neymar vazhdon të jetë i lënduar dhe mungoi në ndeshjen e parë të Brazilit kundër Morocco. /Telegrafi/