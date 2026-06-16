Obama: Marrëveshja e re me Iranin vështirë se do të jetë më e mirë se JCPOA
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, ka komentuar zhvillimet rreth përpjekjeve të reja për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin, duke shprehur skepticizëm se një dokument i ri mund të sjellë përmirësime të mëdha krahasuar me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, e njohur si JCPOA.
Sipas Obamës, marrëveshja e vitit 2015 kishte funksionuar për një periudhë të gjatë kohore dhe kishte arritur të vendoste një kornizë të qartë për kufizimin e programit bërthamor iranian, përpara se Shtetet e Bashkuara të tërhiqeshin prej saj gjatë administratës së mëvonshme.
Ai vuri në dyshim nëse çdo marrëveshje e re që mund të dalë nga negociatat aktuale do të jetë realisht më e mirë apo dukshëm më efektive sesa ajo që ekzistonte më parë.
Në një intervistë për ABC News, Obama theksoi se çështjet e tilla komplekse të sigurisë ndërkombëtare nuk mund të zgjidhen lehtë dhe se shpesh kërkojnë durim diplomatik, kompromis dhe vullnet për negociata të gjata. Ai shprehu shpresën që konfliktet dhe bombardimet të ndalen, duke theksuar se pasojat e luftës bien më së shumti mbi popullsinë civile, e cila shpesh nuk ka asnjë përgjegjësi për vendimet politike apo ushtarake.
Obama gjithashtu përdori këtë rast për të nënvizuar kufizimet e përdorimit të forcës ushtarake në politikën e jashtme. Sipas tij, ideja se problemet ndërkombëtare mund të zgjidhen thjesht përmes bombardimeve ose presionit ushtarak mund të duket tërheqëse në teori, por në praktikë rrallë sjell zgjidhje të qëndrueshme.
Ai argumentoi se diplomacia mbetet mjeti më efektiv për të arritur rezultate reale, edhe nëse ato nuk janë perfekte. Sipas tij, një marrëveshje që nuk zgjidh plotësisht çdo problem, por adreson shumicën e çështjeve kryesore – rreth 80 apo 90 për qind – është shpesh më e dobishme sesa mungesa e plotë e marrëveshjes dhe rreziku i përshkallëzimit të konfliktit.
Në fund, Obama tha se historia duket se tregon vazhdimisht të njëjtin mësim: edhe pse ky parim mund të jetë i njohur, bota shpesh detyrohet ta rimësojë atë sërish në momente krizash ndërkombëtare. /Telegrafi/
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