SHBA dhe Irani arrijnë marrëveshje - pikat kryesore që duhet të dini
SHBA-të dhe Irani njoftuan se kanë arritur një marrëveshje që synon t'i japë fund armiqësive, e cila do të hyjë në fuqi të premten.
Teksti i plotë nuk është publikuar ende dhe një ceremoni zyrtare nënshkrimi është planifikuar të zhvillohet në Zvicër të premten.
Ja çfarë duhet të dini:
Çfarë përmban marrëveshja: Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se SHBA-të po heqin bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe se Ngushtica e Hormuzit do të rihapet pasi marrëveshja të nënshkruhet të premten. Ai tha gjithashtu se marrëveshja do të sigurojë që Ngushtica e Hormuzit të jetë "përgjithmonë pa pagesë".
Pikëpamje të ndryshme: SHBA-të dhe Irani kanë mesazhe kontradiktore mbi atë që do të ndodhë pas nënshkrimit të marrëveshjes. Zëvendësministri i jashtëm i Iranit tha se negociatat bërthamore 60-ditore do të fillojnë vetëm pasi SHBA-të të lirojnë miliarda dollarë nga fondet e ngrira . Një zyrtar amerikan hodhi poshtë pohimet e Iranit.
Konflikti në Liban: Izraeli ende nuk ka komentuar mbi marrëveshjen. Trump kritikoi kryeministrin Benjamin Netanyahu, duke e quajtur atë "një djalë shumë të vështirë ". Forcat izraelite nisën sulme ajrore në Bejrut, përpara se të dilte lajmi për marrëveshjen.
Koha e njoftimit: Trump zbuloi marrëveshjen me Iranin në ditëlindjen e tij të 80-të në SHBA, vetëm disa orë para se të organizonte një aktivitet të UFC-së në Shtëpinë e Bardhë për të festuar 250-vjetorin e ardhshëm të vendit.
Reagimet globale: Udhëheqësit e kombeve të tjera, përfshirë ndërmjetësit Pakistani dhe Katari, e kanë mirëpritur marrëveshjen SHBA-Iran.
Lëvizjet e tregut: Çmimet e naftës bruto Brent dhe naftës bruto amerikane ranë pas njoftimit të marrëveshjes.. Si çmimet e naftës ashtu edhe aksionet globale kanë qenë të paqëndrueshme pas lajmeve për negociatat. /Telegrafi/