Evropa del me reagim pas marrëveshjes SHBA–Iran
Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, përshëndeti marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe tha se marrëveshja "duhet të lejojë rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit".
“Liria e lundrimit duhet të rivendoset pa pagesë. Kjo është thelbësore për stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale”, tha ajo në një deklaratë.
Von der Leyen deklaroi gjithashtu se kishte nevojë të shqyrtoheshin rrugë të ndryshme furnizimi dhe të “diversifikoheshin larg Ngushticës së Hormuzit” dhe se kjo do të diskutohej në takimin e G7 që fillon sot në Francë.
Shefja e çështjeve të jashtme të BE-së, Kaja Kallas, gjithashtu e mirëpriti marrëveshjen dhe tha se ministrat e jashtëm të BE-së do të diskutojnë se si organizata mund të përfshihet në hapat e ardhshëm.
“Kam folur me homologët e mi iranianë dhe të Gjirit në ditët e fundit, dhe sot, Ministrat e Jashtëm të BE-së do të diskutojnë se si BE-ja mund të përfshihet ngushtë në fazën tjetër”, tha ajo. /Telegrafi/