Studio e re për finalen e Ferma VIP - pesë konkurrentë garojnë për çmimin e madh prej 129 mijë euro
Ka nisur finalja e Ferma VIP 3 në një studio të re të punuar për 24 orë, vetëm për mbrëmjen e veçantë të këtij edicioni.
Kjo nisi me performancën e disa prej ish-fermerëve, duke bërë interpretime të projekteve të tyre.
Në ekran gjithashtu u shfaqën edhe momentet e tyre më të bukura e më interesante në këtë sezon.
Foto: YouTube
Pesë finalistë janë në garë për çmimin e madh që është 129 mijë euro.
Mimoza Ahmeti, Ilir Shaqiri, DJ Bujaka, Vis Pupa dhe Soni Malaj janë finalistët që pritet për t'u parë se kush nga ta do të triumfojë.
Foto: YouTube
Ata janë gjithashtu në studion e improvizuar së bashku me Arbanën dhe tre opinionistët: Armina Mevlanin, Ermal Mamaqin dhe Einxhel Shkirën.
Nata ka rezervuar përplot befasi dhe mbetet për t'i parë të gjitha në vazhdim. /Telegrafi/
Foto: YouTube
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