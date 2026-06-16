Mot me diell dhe vranët, vende-vende me reshje shiu e shkarkesa rrufesh
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.
IHK njofton se gjatë pjesës së dytë të ditës pritet shtim i vranësirave, të cilat vende-vende do të krijojnë kushte për reshje lokale shiu dhe shkarkesa rrufesh.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 25 deri në 27 gradë.
Era do të fryjë nga verilindja, 1–9 m/s. /Telegrafi/
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