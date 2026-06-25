Zbulohen arsyet pse Julian Alvarez i jep përparësi transferimit te Barcelona
Julian Alvarez më në fund ka njoftuar se dëshiron të largohet nga Atletico Madrid këtë verë për të përmbushur ëndrrën e tij për të luajtur për Barcelonën, klubin që e ka admiruar që nga fëmijëria.
Gazeta Mundo Deportivo ka nxjerrë në pah arsyet kryesore të dëshirës së Alvarez për t'u bashkuar me destinacionin e tij të ëndrrave.
Sulmuesi argjentinas është i frustruar me mungesën e titujve te Atletico Madridi, pavarësisht formës së tij të shkëlqyer gjatë dy sezoneve të fundit.
Ringjallja e Barcelonës nën drejtimin e Hansi Flick si fitues serial i titullit e ka tunduar sulmuesin argjentinas.
Së dyti, 26-vjeçari beson se stili agresiv i lojës sulmuese të Barcelonës - shumë larg qasjes së Diego Simeones te Atletico dhe grupi i lojtarëve të klasit botëror, Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Dani Olmo, Raphinha dhe Lamine Yamal, do ta çojnë lojën e tij në një nivel tjetër.
Së fundmi, Alvarez është i prekur nga mbështetja dërrmuese e lojtarëve të Barçës për të luajtur përkrah tij në Camp Nou sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/