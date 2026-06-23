Tri shitjet e Barcelonës për të mbledhur 150 milionë euro të nevojshme për Julian Alvarez
Julian Alvarez ka ndezur tregun e transferimeve pasi e bëri të qartë se e ardhmja e tij te Atletico Madrid nuk duket më aq e sigurt. Fjalët e tij kanë shkaktuar një ndryshim sizmik në ‘Metropolitano’ dhe gjithashtu në aktivitetin e transferimeve të Barcelonës, ku emri i tij po përmendet përsëri si nënshkrimi i madh sulmues i verës.
Sulmuesi 26-vjeçar argjentinas është nën kontratë deri në vitin 2030 dhe ka një klauzolë lirimi që e pengon, por qëndrimi i tij e ndryshon situatën. Klubi katalunas e di që transferimi do të ishte jashtëzakonisht i vështirë, megjithëse e kupton që një lojtar i këtij kalibri rrallë shfaqet kaq afër tregut.
Barcelona ka qenë në kërkim të një sulmuesi të aftë për të udhëhequr sulmin për disa vite, dhe Alvarez i plotëson kriteret për sa i përket moshës, përvojës dhe performancës. Ai nuk është vetëm një golashënues: ai gjithashtu bën presion, lëviz midis linjave, rikthehet dhe i ngre shokët e tij të skuadrës në nivel.
Ndikimi i tij që nga mbërritja në La Liga ka qenë i jashtëzakonshëm. Te Atletico Madrid, ai ka shënuar statistika të nivelit të lartë, me 49 gola që nga bashkimi në vitin 2024, një prodhim që shpjegon pse disa gjigantë evropianë e shohin atë si një transferim të mundshëm.
Problemi i madh për Barçën është i qartë: Atletico nuk ka ndërmend ta lërë ylli e tyre të largohet. Klubi madrilen ka refuzuar tashmë një ofertë prej 150 milionë eurosh nga Real Madridi dhe nuk ka ndërmend të negociojë për një çmim më të ulët. Ky çmim e detyron Decon të zbatojë manovra agresive financiare.
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Plani i veprimit do të përfshinte tre lojtarë kryesorë. I pari do të ishte Jules Kounde, një lojtar me një vlerë tregu që mund të afrohej në 100 milionë euro nëse materializohet një ofertë e konsiderueshme.
Largimi i tij do të ishte i dhimbshëm, por do të gjeneronte një fitim të konsiderueshëm financiar.
I dyti do të ishte Roony Bardghji, transferimi i të cilit mund të sjellë afër 30 milionë euro nëse konfirmohet interesi nga disa klube evropiane.
I treti, Marc Casado, ka oferta nga Liga Premier në rreth 20 milionë euro, një shifër që do të ishte e dobishme në plotësimin e enigmës financiare.
Me këto tre marrëveshje, Barcelona mund t’i afrohej çmimit të kërkuar, megjithëse do të duhej të mbulonte pagat dhe amortizimin. Investimi do të ishte i madh, por i tillë do të ishte edhe ndikimi i shtimit të njërit prej sulmuesve më vendimtarë të La Ligas. /Telegrafi/