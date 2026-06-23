Atletico i përgjigjet ashpër dëshirës së Alvarez për t'u larguar, i tregon Barcelonës kushtin e transferimit
Sulmuesi argjentinas, Julian Alvarez, i cili kërkohet nga Arsenali, Barcelona dhe Real Madridi, ka zbuluar se është gati të largohet nga Atletico Madridi këtë verë për të bërë realitet ëndrrën e tij. Edhe pse aktualisht është në Kupën e Botës me ekipin kombëtar argjentinas, ai është më i prirur të ndryshojë klub.
Atletico e bleu Alvarezin nga Manchester City dy vjet më parë për 75 milionë euro. Që atëherë, ai ka shënuar 49 gola dhe ka asistuar për 17 në 106 ndeshje, por nuk ka fituar asnjë trofe.
Alvarez, i cili ka fituar gjithçka me River Plate, City dhe Argjentinën, dëshiron të bashkohet me një klub ku mund të fitojë trofe.
Ai konfirmoi dëshirën e tij për t'u larguar mbrëmë, pas fitores së Argjentinës ndaj Austrisë, megjithëse la të kuptohej se nuk do të arrihej asnjë marrëveshje para Kupës së Botës.
“Nuk është koha për të folur për këtë, por nuk mund ta fsheh. Po përpiqem të jem i sinqertë. Kam folur me njerëz në Atletico Madrid dhe mendoj se një transferim është zgjidhja më e mirë për të gjithë. Dua ta përmbush ëndrrën time”, u tha Alvarez gazetarëve.
Kuptohet që "ëndrra" e sulmuesit 26-vjeçar është të transferohet te Barcelona, por marrëdhëniet midis dy klubeve janë tensionuar. Barcelona tashmë është përpjekur të nënshkruajë me Alvarez, por oferta e tyre prej 100 milionë eurosh është refuzuar.
Atletico Madrid tani po kërcënon të padisë Barcelonën për mënyrën se si iu afrua lojtarit, ndërsa ka bërë të ditur se mund të largohet vetëm për 500 milionë euro.
“Nuk ka asnjë shumë për të cilën Barca mund ta blejë Julian Alvarez. Ai nuk do të transferohet te Barcelona”, tha Atletico për gazetën AS, e cila citoi një burim nga klubi: “Ose do të paguajnë klauzolën e blerjes prej 500 milionë eurosh ose nuk do të ketë asgjë nga marrëveshja”.
Alvarez ka një kontratë katërvjeçare, e cila përfshin klauzolën e lirimit të lartpërmendur. Kishte raportime se Atletico do të ishte e gatshme ta shiste atë për 150 milionë euro, por kjo rezultoi të ishte e rreme. /Telegrafi/