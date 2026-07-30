"Barça tashmë ka një 19-vjeçar me një të ardhme më premtuese se Diomande”, gazetari spanjoll godet Real Madridin
Nënshkrimi i mundshëm i Yan Diomande nga Real Madridi vazhdon të gjenerojë debate. Edhe pse marrëveshja nuk është finalizuar ende, gjithçka tregon se gjigantët spanjollë do ta blejnë talentin e ri nga Bregu i Fildishtë në një transferim që mund të kalojë 130 milionë euro.
Gazetari i njohur spanjoll, David Sanchez komentoi mbi këtë transferim të mundshëm gjatë paraqitjes së tij në programin "La Tribu" të Radio MARCA.
Sanchez theksoi entuziazmin e madh që rrethoi mbërritjen e lojtarit midis tifozëve të Real Madridit, megjithëse donte të theksonte krahasimin me ikonën e re të madhe të futbollit spanjoll.
"Ajo që po bën Real Madridi është të përpiqet të ketë një Lamine Yamal në skuadrën e tyre për sezonin e ardhshëm", pohoi Sanchez.
Për David Sanchez, Barcelona tashmë ka një lojtar 19-vjeçar në radhët e saj, e tashmja dhe e ardhmja e të cilit janë edhe më premtuese. Ai gjithashtu theksoi se anësori i Barçës ka fituar tashmë tituj të mëdhenj me ekipin kombëtar spanjoll.
"Barcelona tashmë ka një lojtar 19-vjeçar me një të ardhme edhe më premtuese se Diomande, dhe i cili, për më tepër, është tashmë një Kampion Evropian dhe Botëror", shtoi ai.
Gazetari spanjoll beson se Barcelona ka një avantazh në nivel kolektiv. Sipas mendimit të tij, Blaugranët tashmë kanë demonstruar një identitet të fortë futbollistik dhe kanë nevojë vetëm për ndryshime të vogla për të garuar më me efikasitet në turnetë më të kërkuar.
"Barcelona tashmë luan futboll shumë të mirë dhe ka nevojë vetëm për disa përmirësime për të qenë më e besueshme, veçanërisht në gara të shkurtra si Liga e Kampionëve”, përfundoi gazetari spanjoll. /Telegrafi/