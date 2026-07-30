Karim Adeyemi: Ëndrra ime është të fitoj Ligën e Kampionëve
Sulmuesi i ri i Barcelonës, Karim Adeyemi ka riafirmuar se fitimi i Ligës së Kampionëve mbetet objektivi i tij kryesor ndërsa vazhdon karrierën e tij profesionale.
Duke folur në një intervistë me gazetën spanjolle Mundo Deportivo, sulmuesi i Barçës reflektoi mbi faktin se ishte pranë ngritjes së trofeut evropian në një sezon të mëparshëm, por në fund dështoi.
Pavarësisht zhgënjimit të kaluar, Adeyemi theksoi se fitimi i lavdisë kontinentale mbetet qëllimi i tij kryesor sportiv dhe shërben si motivimi i tij i përditshëm gjatë stërvitjes.
"Ëndrra ime është të fitoj Ligën e Kampionëve", deklaroi fillimisht Adeyemi.
"Isha shumë afër, por për fat të keq humbëm. Kjo mbetet ende ëndrra ime. Punoj drejt kësaj çdo ditë”, përfundoi gjermani.
Ndryshe, Adeyemi ishte afër ta fitonte Ligën e Kampionëve në edicionin 2022/23, por u mposhten nga Real Madridi me rezultat 2-0. /Telegrafi/