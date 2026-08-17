Joao Cancelo zbulon prapaskenat, sakrifikoi pagën për t’u rikthyer te Barcelona
Joao Cancelo ka zbuluar se ka hequr dorë nga një pjesë e pagës së tij për ta bërë të mundur rikthimin te Barcelona, pasi ndërpreu kontratën me Al-Hilal.
Mbrojtësi portugez mbërriti të hënën në Barcelonë dhe pritet të nënshkruajë kontratë trevjeçare me klubin katalunas.
“Jam shumë i lumtur, jam shumë i kënaqur që jam këtu. Jam aty ku dua të jem”.
“I thashë Decos se ose do të vija këtu, ose do të qëndroja një vit atje pa luajtur, duke vazhduar të paguhesha”.
Cancelo konfirmoi gjithashtu se ka bërë një sakrificë financiare për ta realizuar transferimin.
“Hoqa dorë nga një pjesë e pagës, por ishte ose të nënshkruaja për Barçën, ose asgjë”.
“Është një klub shumë i veçantë. Jam këtu për të ndihmuar dhe shpresoj të fitojmë shumë tituj. Po ndërtojmë një ekip të madh”, shtoi Cancelo.
Barcelona ndërkohë e ka mbyllur edhe marrëveshjen për të nënshkruar edhe me yllin e Manchester Cityt, Rodrin./Telegrafi/