"Kam ardhur te klubi më i madh në botë", fjalët e Adeyemit pas prezantimit te Barcelona
Karim Adeyemi është prezantuar zyrtarisht si futbollisti më i ri i Barcelonës, duke shprehur entuziazmin për nisjen e aventurës së re në Camp Nou. Sulmuesi gjerman e cilësoi transferimin si një hap të madh në karrierën e tij dhe theksoi se është gati të japë maksimumin për klubin katalanas.
Në konferencën e tij të parë për media, Adeyemi foli për besimin që i ka dhënë trajneri Hansi Flick, objektivat me Barcelonën dhe dëshirën për të fituar çdo trofe, me Ligën e Kampionëve si synimin kryesor.
24-vjeçari u ndal edhe te bashkëlojtarët e rinj, veçanërisht Lamine Yamal, për të cilin pati vetëm fjalë vlerësimi. Ai foli gjithashtu për idhujt e tij, Lionel Messin dhe Ronaldinhon, si dhe për përshtatjen me jetën dhe kulturën në Barcelonë.
Adeyemi theksoi se është i gatshëm të luajë në çdo pozicion të repartit sulmues dhe se fokusi i tij i vetëm është të ndihmojë ekipin të arrijë sukseset më të mëdha në sezonet e ardhshme.
FC Barcelona sign 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐀𝐝𝐞𝐲𝐞𝐦𝐢 🇩🇪https://t.co/lLMUdFMMnA
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
“Pritje shumë të larta. Mendoj se kam ardhur në klubin më të mirë në botë, më të madhin. Është një nder. Shpresoj t'u tregoj të gjithëve se jam këtu për të ndihmuar”, ka thënë fillimisht Adeyemi.
“Hansi Flick? Kjo është arsyeja kryesore pse jam këtu. Kam folur shumë me të, ai më beson. Më tha se çfarë i nevojitej dhe unë jam këtu i gatshëm ta ndihmoj ekipin të arrijë qëllimet e tij”.
“Në fillim pata një bisedë të gjatë me të, por nuk e pyeta për pozicionin. Gjëja më e rëndësishme është besimi që ai ka treguar tek unë. Ai më tha se është një hap i madh, se është klubi më i madh në botë dhe më pyeti nëse isha gati. Thashë po. Dhe jam gati të jap më të mirën time”.
“Mendoj se Liga e Kampionëve është shumë e rëndësishme, por çdo ndeshje është e rëndësishme në këtë klub. Do të doja të fitoja çdo trofe të mundshëm, dhe Liga e Kampionëve është më e rëndësishmja. Do të përpiqem të na ndihmoj ta arrijmë këtë”.
Officially culer. ✍️ pic.twitter.com/ipC3hm24RX
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
“Pozicioni i preferuar? Personalisht, kam luajtur dhe ndihem rehat në çdo pozicion sulmues. Dua vetëm të ndihmoj ekipin".
“Kur e mora vesh, nuk mund ta besoja. Sezoni im i fundit nuk ishte më i miri dhe jam vërtet mirënjohës. Flick ka qenë një shtyllë mbështetëse. Ai më tha: 'Dua që të vish, por kam nevojë që të japësh gjithçka nga vetja'. Dhe kjo është ajo që dua të bëj. Idhujt e mi? Sigurisht Messi, dhe gjithashtu më pëlqente shumë Ronaldinho...", shtoi gjermani.
“Lamine Yamal? Nuk e njoh personalisht, por veprimet e tij flasin vetë. Është një lojtar i jashtëzakonshëm. Mund të lidhem me të. Unë jam lojtari që vrapon nga prapa, që përfiton nga pasimet e tij. Shpresoj të lidhem shumë mirë me të, por edhe me pjesën tjetër të ekipit”.
Speed has a new address: Barcelona pic.twitter.com/aHhdjKjAqq
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
“Së pari duhet të mësoj spanjisht, por nuk do të kem asnjë problem sepse jam i mirë me gjuhët. Ata janë lojtarë të shkëlqyer. Shpresoj të shkojmë mirë me njëri-tjetrin. Jam i sigurt se diçka e mirë do të dalë nga kjo; do të lidhemi së shpejti”.
“Për mua është një nder të vij këtu, është një përmirësim, është klubi më i mirë në botë. Është e vërtetë që është një qytet i ri, por qëllimi im është futbolli dhe ndihma ndaj ekipit”
“Pse është Barça klubi më i mirë në botë? Sepse është historik, dhe që kur isha i vogël e kam kujtuar gjithmonë me lojtarë të jashtëzakonshëm. Ka një lidhje të veçantë me Kataluninë, me katalunasit. Ata më kanë shpjeguar që kur kam ardhur se Katalunia nuk është e njëjtë me pjesën tjetër të Spanjës”.
Adeyemi is culer 💙❤️ pic.twitter.com/Cp0XDJx8hM
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
“Kam pasur mundësi t'i shoh lojtarët që janë në Barcelonë. Nuk kam qenë i shqetësuar për marrëveshjen në asnjë moment. I kam shijuar këto ditë. Kam parë stërvitjen, e cila ishte e vështirë, dhe mezi pres t'i bashkohem grupit”.
“Lamine, Topi i Artë? Nuk mendoj se Lamine do të zemërohej nëse do të thoja se askush nuk mund të jetë kurrë si Messi, por mendoj se çdo lojtar duhet të gjejë rrugën e vet, jo ta krahasojë veten me të tjerët. Pse Lamine të mos jetë në gjendje ta fitojë Topin e Artë? Sigurisht që mundet”.
“Për momentin, jam i përqendruar në seancën e parë stërvitore, duke qenë pjesë e ekipit dhe duke u argëtuar. Gjithashtu dua të mësoj rreth kulturës dhe, natyrisht, të shijoj të luaj në stadium para tifozëve”, përfundoi ylli gjerman. /Telegrafi/