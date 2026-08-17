Reali nis kërkimin për alternativën e Rodrit, rikthehet në skenë ylli holandez
Pasi Barcelona arriti marrëveshje për transferimin e mesfushorit Rodri nga Manchester City, Real Madridi është i detyruar të mendojë për një alternativë për të ardhmen e mesfushës.
Për më shumë se 12 muaj, Santiago Bernabeu ishte konsideruar si destinacioni më i mundshëm për Rodrin. Megjithatë, në një kthesë të papritur të kësaj sage, mesfushori spanjoll vendosi t’i bashkohet Barcelonës për një marrëveshje prej 76.5 milionë eurosh.
Kjo ka bërë që Real Madridi të vazhdojë kërkimin për një mesfushor që mund të ndihmojë në mbushjen e boshllëkut të krijuar pas largimit të Toni Kroos dhe Luka Modric.
Sipas “AS”, klubi madrilen ka rikthyer interesimin për talentin e AZ Alkmaar, Kees Smit. Holandezi 20-vjeçar ka kaluar një vit duke krijuar reputacionin e një prej talenteve më emocionues të futbollit evropian.
Pas vendimit të Rodrit për të refuzuar Real Madridin dhe për t’iu bashkuar Barcelonës, u raportua se “Los Blancos” nuk do të riktheheshin në treg për një alternativë tjetër në mesfushë.
Në rastin e Smit, kjo ende mbetet e vlefshme, pasi Reali nuk po kërkon domosdoshmërisht një zëvendësues të drejtpërdrejtë të Rodrit.
Ata që e kanë ndjekur zhvillimin e Smitit në futbollin profesionist e dinë se krahasimet me Rodrin nuk janë të përshtatshme. Holandezi është një lojtar jashtëzakonisht i kompletuar, i cili mund të luajë në disa pozicione, nga mesfusha defensive deri te krahët në fazën ofensive.
Pikërisht kjo shumëanshmëri besohet se e ka bindur trajnerin e Real Madridit, Jose Mourinho. Portugezi nuk është në kërkim të një “Rodri të ri”, por të një lojtari me karakteristika të ngjashme me Bernardo Silvan.
Bernardo Silva e nisi karrierën më shumë si mesfushor ofensiv, por gjatë viteve të fundit te Manchester City luajti edhe pranë Rodrit në bazën e mesfushës, duke u përshtatur në role të ndryshme sipas nevojave të Pep Guardiolas.
Me Rodrin që nuk do të transferohet në Madrid, Silva pritet të ketë një rol të ngjashëm gjithëpërfshirës te Real Madridi. Megjithatë, në moshën 32-vjeçare, portugezi mund të ketë nevojë për një lojtar më të ri pranë tij.
Këtu hyn në skenë Smit. Holandezi është i aftë të luajë si mesfushor defensiv, ku pasimet e tij dhe aftësia për të avancuar me topin kanë qenë të rëndësishme për suksesin e AZ Alkmaar në Eredivisie. Por ai ndihet po aq komod edhe në rolin e mesfushorit ofensiv, ku mund të kontribuojë drejtpërdrejt me gola dhe asistime.
Për këtë arsye, Smit mund të krahasohet më shumë me Kroos apo Modric sesa me Rodrin. Ai është një lojtar që kërkon vazhdimisht ta çojë topin përpara, ndërsa energjia dhe fiziku i tij kanë bërë që shumëkush ta krahasojë me legjendat e Real Madridit gjatë viteve të tyre të para.
Megjithatë, transferimi i tij do të ishte një bast shumë më i madh sesa afrimi i Rodrit apo alternativave të tjera të profilit të lartë. Smit ende nuk e ka provuar veten jashtë kampionatit holandez.
Pavarësisht kësaj, skautët e disa klubeve evropiane prej kohësh besojnë se ai ka të gjitha karakteristikat për t’u përshtatur me një kampionat më të fortë.
Transferimi i Smitit në Santiago Bernabeu nuk do ta kompensonte plotësisht dështimin për të transferuar Rodrin, por mund t’i jepte një energji të re mesfushës së Real Madridit dhe, nëse zhvillimi i tij vazhdon në këtë mënyrë, t’i hapte rrugën klubit për të ndërtuar një mesfushë konkurruese për dekadën e ardhshme./Telegrafi/