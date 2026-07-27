Barcelona po zbulon një tjetër "xhevahir": Tunkara po mahnit Flickun dhe është pranë ekipit të parë me vetëm 16 vjeç
Ebrima Tunkara, talenti 16-vjeçar spanjoll me origjinë nga Gambia, po shndërrohet në një nga zbulimet më të mëdha të përgatitjeve verore të Barcelonës.
Sulmuesi i ri, i cili së shpejti mbush 16 vjeç, është lojtari i vetëm i lindur në vitin 2010 që është përfshirë në grupin e Hansi Flick, një sinjal i qartë se klubi e sheh si një projekt serioz për të ardhmen.
Sipas Goal.com, ekziston mundësia reale që ai ta kalojë sezonin me ekipin e parë, në vend se të aktivizohet me skuadrën rezervë, siç ishte planifikuar fillimisht.
Flick dhe skuadra mbetën të impresionuar
Sipas të përditshmes katalanase Sport, Hansi Flick nuk pati asnjë hezitim për ta përfshirë Tunkarën në grupin e lojtarëve të rinj që nisën përgatitjet me ekipin e parë.
Fiziku i tij, pjekuria në lojë dhe cilësitë teknike kanë lënë përshtypje të jashtëzakonshme jo vetëm te trajneri gjerman, por edhe te futbollistët e ekipit të parë, të cilët u befasuan nga niveli që tregoi 16-vjeçari gjatë seancave stërvitore. Tunkara e konfirmoi talentin e tij edhe në ndeshjen e parë miqësore të Barcelonës këtë verë.
Në fitoren 4-1 ndaj CE Europa, ai shënoi golin e tretë të skuadrës katalanase vetëm tri minuta pasi u fut në lojë. Pas një asistimi nga Alex Gonzalez, Tunkara kontrolloi topin me qetësi dhe realizoi me një goditje të saktë, edhe pse ishte i rrethuar nga mbrojtësit kundërshtarë.
Trajneri Flick bëri disa ndryshime në pjesën e dytë, ndërsa aktivizimi i Tunkarës erdhi si shpërblim për paraqitjet mbresëlënëse në stërvitje.
Ebrima Tunkara with a header to make it 3-1. Assisted by Alex Gonzalez and great pre-assist from Marc Casado pic.twitter.com/gvG1VyT96K
— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) July 24, 2026
Nga ekipi rezervë drejt skuadrës së parë - testohet në turneun në Angli
Fillimisht ishte planifikuar që Tunkara të luante me ekipin rezervë gjatë këtij sezoni, por zhvillimet e fundit kanë ndryshuar situatën.
Paraqitjet e tij bindëse, të kombinuara me mungesat e Ronald Araujos, Alejandro Baldes dhe Fermin Lopez për shkak të lëndimeve, si dhe mundësinë e huazimit të Marc-André ter Stegen te Ajaxi, kanë hapur një vend të mundshëm në skuadrën e parë.
Barcelona do të udhëtojë së shpejti drejt Anglisë për turneun para-sezonal, ku Flick pritet të marrë me vete bërthamën e lojtarëve me të cilët ka punuar që nga fillimi i përgatitjeve.
Një pjesë e futbollistëve, përfshirë reprezentuesit spanjollë, Jules Kounde dhe Andrew Gordon, vazhdojnë të jenë me pushime pas Kupës së Botës 2026.
Sipas burimeve pranë klubit, trajneri gjerman do ta monitorojë nga afër zhvillimin e Tunkarës gjatë gjithë turneut, për të vendosur nëse ai është gati të mbetet përfundimisht me ekipin e parë.
Një tjetër talent i madh nga La Masia
Edhe pse ka ende shumë për të mësuar, Tunkara konsiderohet një nga talentet më premtues që ka prodhuar së fundmi akademia e famshme La Masia.
Ai është lojtari më i ri në grupin aktual të Barcelonës, por forca fizike, vetëbesimi dhe teknika e tij e avancuar i kanë lejuar të përballet pa kompleks me futbollistë shumë më me përvojë.
Nëse vazhdon me këtë ritëm, emri i Ebrima Tunkarës pritet të jetë një nga më të përfolurit te Barcelona në muajt dhe vitet e ardhshme. /Telegrafi/
🇪🇸💫 After Yamal, another 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗜𝗚𝗬 from La Masia is on the way.
𝗘𝗕𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗧𝗨𝗡𝗞𝗔𝗥𝗔 (𝟭𝟲) is the next 𝗕𝗜𝗚 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 of FC Barcelona youth academy.
LA MASIA IS INSANE 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/qGtk5UFLtw
— Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 6, 2026