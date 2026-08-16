E kryer, Barcelona e kompleton edhe një transferim
Joao Cancelo është shumë pranë rikthimit te Barcelona, pasi klubi katalanas ka arritur marrëveshje me Al Hilal për ndërprerjen e kontratës së mbrojtësit portugez.
Sipas Fabrizio Romanos, marrëveshja tashmë është e kryer, me Cancelo që do t’i bashkohet Barcelonës si lojtar i lirë. Portugezi ka marrë autorizimin për të udhëtuar drejt Spanjës në fillim të javës së ardhshme, ndërsa transferimi pritet të finalizohet së shpejti.
Cancelo kishte arritur marrëveshje personale me Barcelonën që në muajin qershor dhe tashmë është plotësisht i gatshëm për të nënshkruar kontratën e re me klubin katalanas.
Gazetari Fernando Polo kishte raportuar gjithashtu se 32-vjeçari ishte i gatshëm të përfundonte rikthimin te Barcelona, ndërsa marrëveshja me Al Hilal tashmë i ka hapur rrugë transferimit.
Me kontratën e tij me klubin saudit të ndërprerë, Barcelona do ta sigurojë Cancelon pa paguar tarifë transferimi. Mbrojtësi do t’i nënshtrohet testeve mjekësore para se të zyrtarizohet rikthimi i tij.
Ky do të jetë rikthimi i tretë i Cancelos te Barcelona, pasi ai më parë ka luajtur për klubin katalanas në dy periudha huazimi./Telegrafi/