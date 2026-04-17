Vazhdimi i tretë i filmit kult "Top Gun" po vjen, Tom Cruise rikthehet në rolin kryesor
Studioja amerikane Paramount konfirmoi në eventin CinemaCon në Las Vegas se është duke u përgatitur filmi "Top Gun 3", në të cilin Tom Cruise do të luajë përsëri rolin kryesor. Producenti Jerry Bruckheimer është gjithashtu i përfshirë në projekt, dhe vazhdimi vjen pas suksesit të madh të filmit "Top Gun: Maverick" nga viti 2022.
Vazhdimi i serialit të filmave të njohur "Top Gun" u njoftua për herë të parë në vitin 2024, kur u konfirmua se po punonin në një skenar të nënshkruar nga Ehren Kruger, më parë një nga autorët e filmit "Top Gun: Maverick".
Filmi "Top Gun: Maverick", me regji nga Joseph Kosinski, arriti sukses të madh global, duke fituar rreth 1.5 miliardë dollarë, ndërsa buxheti i tij ishte afërsisht 170 milionë dollarë. Filmi mbërriti në kinema gjatë periudhës së rimëkëmbjes së industrisë së filmit pas pandemisë së koronavirusit.
Në film, Cruise ripërsërit rolin e tij si piloti Pete "Maverick" Mitchell, i cili kthehet në shkollën ushtarake të fluturimit për të trajnuar një brez të ri pilotësh për një mision të rrezikshëm. Gjatë ngjarjes, ai lidhet me personazhin e Bradley "Rooster" Bradshaw, të luajtur nga Miles Teller, djali i mikut të tij të ndjerë nga filmi i parë.
Në kastin e “Maverick” luajnë edhe Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis dhe Manny Jacinto, ndërsa aktorë më me përvojë janë Jennifer Connelly, Jon Hamm, Charles Parnell, Ed Harris dhe Bashir Salahuddin.
Filmi shënoi gjithashtu rolin e fundit të aktorit Val Kilmer, i cili luajti personazhin e Iceman në filmin origjinal të vitit 1986 "Top Gun" dhe vdiq në vitin 2025. /Telegrafi/