Keanu Reeves kërkon falje për regjisorin që përballet me dënim me burg për mashtrim ndaj Netflix
Aktori Keanu Reeves po kërkon falje për Carl Rinsch, regjisorin e filmit "47 Ronin", i cili përballet me një dënim me burgim shumëvjeçar për mashtrimin e platformës Netflix me shumën prej 11 milionë dollarësh.
Në një letër drejtuar gjyqtarit Jed Rakoff, Reeves e quajti Rinsch një artist të jashtëzakonshëm dhe i kërkoi gjyqtarit të tregonte mëshirë kur jepte dënimin.
Rinsch u dënua në dhjetor për akuza federale për mashtrim me paratë elektronike, pastrim parash dhe kryerje transaksionesh të paligjshme.
Prokurorët pretenduan se ai përdori paratë e Netflix, të destinuara për të financuar serialin fantastiko-shkencor "White Horse", për blerje të mëdha, duke përfshirë makina luksoze, dyshekë të shtrenjtë dhe investime në kriptovaluta.
Reeves luajti në filmin “47 Ronin” dhe më vonë shërbeu si mentor dhe investitor fillestar në projektin “White Horse”. Në letër, Reeves deklaroi se nuk ishte psikolog apo terapist, por foli për motivimet e Rinsch si një koleg artistik.
"Sipas mendimit tim, Carl mund të jetë duke e sabotuar veten duke amplifikuar fushëveprimin, shtrirjen dhe peizazhin e asaj që u negociua, duke i vënë kështu veten dhe kundërshtarët e tij në kundërshtim. Nuk kam ndërmend ta ndaj këtë si një zvogëlim të asaj që është gjetur se ai ka bërë, por përkundrazi ta ofroj këtë vetëm si ndoshta një pasqyrë të arsyeve", shkroi Reeves.
Dënimi i Rinsch është planifikuar të jepet më 29 qershor, ndërsa prokurorët pritet të japin rekomandimin e tyre për dënimin deri më 16 qershor.
Mbrojtja vlerëson se Rinsch mund të përballet me tetë deri në dhjetë vjet burg sipas udhëzimeve federale. Megjithatë, mbrojtja argumentoi se gjykatësi Rakoff duhet të vendosë një dënim dukshëm më të ulët, duke vënë në dukje se Rinsch është shkelës i ligjit për herë të parë dhe tashmë ka pësuar "një dëmtim që ka të ngjarë t'i japë fund karrierës".
Gjykata pritet të urdhërojë Rinsch t’i paguajë Netflix-it 11 milionë dollarë dëmshpërblim. Netflix kërkon gjithashtu 4.4 milionë dollarë shtesë në shpenzime ligjore, të cilat i ka paguar gjatë mbrojtjes së procedurave të arbitrazhit të iniciuara nga Rinsch, si dhe gjatë bashkëpunimit me prokurorët federalë.
Mbrojtja pretendon se kërkesa për tarifat e avokatit është e tepërt. Rinsch u shpall "i varfër" me ligj dhe u përfaqësua në gjyq nga një avokat i caktuar nga gjykata. Mbrojtja paraqiti letra në emër të Rinsch nga Reeves dhe të tjerë, përfshirë nënën, vëllain dhe disa miq të fëmijërisë së tij. /Telegrafi/