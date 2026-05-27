Cili është filmi më i shikuar i momentit në Netflix: Në krye të listës është një film për një grua amerikane që vrau të dashurin dhe mikun e saj
Netflix publikoi listën e 5 filmave më të shikuar për momentin, dhe vendin e parë e zë dokumentari "The Crash", i cili mblodhi 39.3 milionë shikime në dy javë.
Javën e kaluar ai mblodhi 27.6 milionë shikime. Filmi i lartpërmendur nga regjisori Gareth Johnson trajton rastin e Mackenzie Shirrill, një vajze adoleshente nga Ohio e dënuar për shkaktimin e një aksidenti me makinë në vitin 2022 që vrau të dashurin e saj Dominic Russo dhe mikun e saj Davion Flanagan.
Ajo goditi ndërtesën me një shpejtësi prej 160 km/orë. Përmes një kombinimi pamjesh nga salla e gjyqit, intervistave me njerëz të lidhur me çështjen dhe postimeve në rrjetet sociale, dokumentari hap një diskutim rreth sjelljes së adoleshentëve, kontrollit dhe çfarë do të thotë kjo kur emocionet dhe jetët më të thella të një brezi dokumentohen përgjithmonë në internet.
Në vendin e dytë është filmi i animuar fantastik "Swapped", me 16.1 milionë shikime javën e kaluar. Bëhet fjalë për dy kafshë hibride që shkëmbejnë trupa, të dubluar nga Michael B. Jordan dhe Juno Temple.
Në vendin e tretë është "Ladies First", një komedi me protagonist Sacha Baron Cohen si një drejtues marketingu i cili zgjohet në një botë paralele ku gratë kanë pushtet dominues shoqëror dhe biznesi. Filmi mblodhi 11.9 milionë shikime gjatë javës së fundit.
Vendin e katërt e zë komedia sportive e animuar "GOAT" me 10.1 milionë shikime javën e kaluar. Në qendër të historisë është një dhi e vogël, Will Harris, e cila dëshiron të ketë sukses në një sport të quajtur roarball, një version shtazor i basketbollit. Zërat në film janë dhënë nga Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Aaron Pierre dhe Stephen Curry.
I pesti është "Remarkably Bright Creatures" me 8.2 milionë shikime javën e kaluar, një film i bazuar në bestsellerin e Shelby Van Pelt që flet për punëtoren e akuariumit Tovi, luajtur nga Sally Field, dhe miqësinë e saj të pazakontë me oktapodin Marcellus. /Telegrafi/