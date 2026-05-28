Filmi i ri i Steven Spielberg po cilësohet si më i miri i tij në 20 vjet: "Disclosure Day" merr vlerësime të jashtëzakonshme
Filmi më i ri i regjisorit legjendar Steven Spielberg po cilësohet që tani si puna e tij më e mirë në dy dekadat e fundit. Bëhet fjalë për trillerin fantastiko-shkencor “Disclosure Day”, një histori me tematikë UFO-sh, që ka marrë reagime shumë pozitive në vlerësimet e para nga kritikët.
Sipas recensentëve, Spielberg i është rikthyer stilit të tij klasik, duke kombinuar elemente të forta të fantastikës shkencore, tensionin e një thrilleri dhe atë që e karakterizon prej vitesh: ndjesinë e mrekullisë kinematografike që e bën publikun ta përjetojë historinë në ekran.
Në veçanti, vlerësime të larta ka marrë edhe kolona zanore e John Williams, e cila po përshkruhet si një nga pikat më të forta të filmit dhe si një element që e rrit edhe më shumë emocionin dhe atmosferën e “Disclosure Day”.
Steven Spielberg’s new film is already being called his best work in 20 years
The sci-fi thriller “Disclosure Day” about UFOs has received early rave reviews from critics.
Reviewers say Spielberg has returned to his classic style — combining science fiction, thriller elements,… pic.twitter.com/b1ixhZbIGp
— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026
Po ashtu, Emily Blunt është përmendur si një nga surprizat më të mëdha të filmit, me kritikë që theksojnë performancën e saj dhe e konsiderojnë tashmë si një emër serioz për çmime në sezonin e ardhshëm.
Me këto reagime të para, “Disclosure Day” pritet të jetë një nga filmat më të komentuar të vitit, duke rritur edhe më shumë pritshmëritë e publikut për rikthimin e Spielberg në formën e tij më të mirë. /Telegrafi/