Ylli i "Euphoria" mbron skenat kontroverse nga seriali: Këto janë gjëra nga realiteti
Aktori Adewale Akinnuoye-Agbaje ka mbrojtur serialin "Euphoria" pas kritikave të shumta për shkak të përmbajtjes eksplicite dhe shqetësuese që shënon sezonin e ri të dramës së njohur të HBO-së.
Aktori britanik luan rolin e kriminelit Alamo Brown në serialin, i cili tregon historinë e një grupi nxënësish të shkollës së mesme nga Kalifornia të cilët përballen me sfidat e jetës së të rriturve.
Akinnuoye-Agbaje tha se Sam Levinson prek realitetin dhe ngre ndërgjegjësimin rreth çështjeve të rëndësishme përmes serialit.
“Seriali duket se është bërë zëri i Gjeneratës Z dhe flet për problemet me të cilat ata përballen në jetën e tyre të përditshme”, tha aktori.
Ai shtoi se seriali vërteton përvojat e shumë të rinjve, duke përfshirë temat e shëndetit mendor dhe përdorimin e fentanilit, një ilaç që ka marrë shumë jetë, përfshirë anëtarin e kastit Angus Cloud, i cili vdiq nga një mbidozë në vitin 2023.
"Sam Levinson nuk ngurron. Nuk ka mundësi ta shmangësh problemin. Fleta mbrojtëse hiqet dhe mendoj se kjo është e rëndësishme sepse rrit ndërgjegjësimin përmes mediumit të argëtimit", shtoi ai.
Duke folur për kritikat nga shikuesit që besojnë se seriali ka “kaluar të gjitha kufijtë”, Akinnuoye-Agbaje tha se bota përmban “elementë shumë të pakëndshëm” që njerëzit shpesh nuk duan t’i shohin.
"Mund ta fshehim kokën në rërë dhe të ulemi në shtëpitë tona komode, por këto janë gjëra të realitetit", tha ai.
Sipas tij, Levinson kreu shumë kërkime përpara se të krijonte serialin.
"Nuk është krijuar nga hiçi. Po prek një realitet që mund të jetë i pakëndshëm dhe që njerëzit zgjedhin të mos e shohin ose nuk duan të jenë të vetëdijshëm për të", shpjegoi ai.
Sezoni i tretë i serialit fillon pesë vjet pas përfundimit të sezonit të dytë. Personazhi i Nate, i luajtur nga Jacob Elordi, përballet me një punë në një kompani ndërtimi, ndërsa Cassie (Sydney Sweeney) po shqyrton një karrierë në platformën OnlyFans.
Jules (Hunter Schafer) punon si një zonjë e famshme eskorte, ndërsa Lexi (Maude Apatow) po përpiqet të ndërtojë një karrierë në industrinë televizive.
Personazhi kryesor Rue, i luajtur nga Zendaya, punon shkurtimisht si trafikante droge përtej kufirit meksikan përpara se të gjejë një punë te pronari i një klubi striptizmi, Alamo Brown.
Akinnuoye-Agbaje pranoi se të luante kundër Alamos brutale ishte një sfidë për të.
"Ishte e vështirë të ishe kaq i errët dhe paksa shqetësuese e neveritshme", tha ai, duke shtuar se tema dhe atmosfera e errët e serialit mund të jenë të pakëndshme.
Sezoni i ri shkaktoi reagime të dhunshme nga audienca për shkak të skenave që përfshijnë fetishe të ndryshme, lakuriqësi, simbole naziste dhe varrime të gjalla.
Përpara transmetimit të episodit të fundit të sezonit, aktori la të kuptohej se publiku pret një zhvillim edhe më intensiv të ngjarjeve. Ai shtoi se shikuesit mund të presin që situata të përshkallëzohet më tej dhe se personazhet do të duhet të përballen me pasoja "në botën e z. Brown".
"Alamo Brown është këtu për t'i sjellë një 'zgjim' të vrazhdë këtij brezi të ri personazhesh. Ata nuk janë më në shkollë të mesme dhe disa prej tyre kanë dalë në anën tjetër të ligjit. Kur e bën këtë, ka pasoja shumë të rrepta", zbuloi ai. /Telegrafi/