Stanley Tucci flet për gruan e tij 21 vite më të re: Ajo më ndryshoi jetën
Aktori amerikan Stanley Tucci ka folur hapur për gruan e tij Felicity Blunt, e cila është 21 vjet më e madhe se ai.
Gjatë një interviste me Jenna Bush Hager në podcastin e saj "Open Book", aktori foli për martesën e tij me Felicity Blunt, motrën e koleges së tij në "The Devil Wears Prada", Emily Blunt.
Tucci, i cili ishte i martuar me punonjësen sociale Kathryn Spath nga viti 1995 deri në vdekjen e saj nga kanceri në vitin 2009, tha se fillimisht nuk mendonte se do të martohej më kurrë.
"Nuk isha i sigurt nëse do të martohesha përsëri. Nuk mendoja kurrë se do të kisha fëmijë përsëri. Dhe kur e takova, kishte kuptim, edhe pse ekziston një diferencë moshe prej 21 vitesh. Dhe sigurisht, e njihja familjen e saj. Dhe thjesht u bëmë miq", tha ai.
Ai deklaroi se Felicity ofronte një ndjenjë sigurie për të dhe fëmijët e tij.
"Kishim shumë të përbashkëta, edhe pse nuk kishim asgjë të përbashkët. Dhe kjo na mbeti në kujtime. Por mendoj se ajo ma ndryshoi jetën në kuptimin që më dha një ndjenjë sigurie. U dha edhe fëmijëve të mi një ndjenjë sigurie. Dhe është argëtuese. Sikur, është argëtuese të kalosh kohë me të", tha ai.
Tucci dhe Felicity u takuan për herë të parë në premierën e "The Devil Wears Prada" në vitin 2006. Ata u takuan përsëri në dasmën e Emily Blunt dhe John Krasinski në shtëpinë e George Clooney në liqenin Como në Itali në vitin 2010, dhe menjëherë pas kësaj filluan të dilnin bashkë dhe përfundimisht u martuan në vitin 2012.
Çifti pati një djalë në vitin 2015 dhe një vajzë në vitin 2018. Felicity është gjithashtu njerka e fëmijëve të Tucci-t nga një martesë e mëparshme. /Telegrafi/