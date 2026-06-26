Real Madridi vonon njoftimin zyrtar të Dumfries për arsye financiare dhe tatimore
Transferimi i Denzel Dumfries nga Interi te Real Madridi për një marrëveshje prej 20 milionë eurosh është praktikisht i nënshkruar, në pritje të njoftimit zyrtar.
Pavarësisht një marrëveshjeje në fuqi prej javësh, ka një vonesë të papritur nga Real Madridi për ta zyrtarizuar transferimin e tij.
Mediumi OK Diario tani ka zbuluar arsyet e këtij pengimi. Real Madridi po kërkon të shmangë regjistrimin e lojtarit për vitin financiar 2025/26.
Shtyrja e njoftimit deri më 1 korrik e zhvendos ndikimin financiar tërësisht në buxhetin 2026/27, duke i mbajtur llogaritë rrjedhëse të pastra dhe duke maksimizuar fleksibilitetin e limitit të kostos së skuadrës në La Liga për sezonin e ardhshëm.
Për më tepër, futbollistët me të ardhura të larta në Spanjë përballen me norma të tatimit mbi të ardhurat personale (IRPF) që tejkalojnë 45%.
Meqenëse lojtarët negociojnë pagat neto, Real Madridi duhet të strukturojë me kujdes kostot bruto, komisionet e agjentëve dhe detyrimet ndërkombëtare tatimore midis Spanjës dhe Italisë për të shmangur penalitete shtesë.
Mbrojtësi holandez ka nënshkruar një kontratë me Los Blancos deri në vitin 2030. /Telegrafi/