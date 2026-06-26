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Transferimi i Denzel Dumfries nga Interi te Real Madridi për një marrëveshje prej 20 milionë eurosh është praktikisht i nënshkruar, në pritje të njoftimit zyrtar.

Pavarësisht një marrëveshjeje në fuqi prej javësh, ka një vonesë të papritur nga Real Madridi për ta zyrtarizuar transferimin e tij.

Mediumi OK Diario tani ka zbuluar arsyet e këtij pengimi. Real Madridi po kërkon të shmangë regjistrimin e lojtarit për vitin financiar 2025/26.

Shtyrja e njoftimit deri më 1 korrik e zhvendos ndikimin financiar tërësisht në buxhetin 2026/27, duke i mbajtur llogaritë rrjedhëse të pastra dhe duke maksimizuar fleksibilitetin e limitit të kostos së skuadrës në La Liga për sezonin e ardhshëm.

Denzel Dumfries nuk pranon të komentojë për transferimin te Real Madridi

Për më tepër, futbollistët me të ardhura të larta në Spanjë përballen me norma të tatimit mbi të ardhurat personale (IRPF) që tejkalojnë 45%.

Meqenëse lojtarët negociojnë pagat neto, Real Madridi duhet të strukturojë me kujdes kostot bruto, komisionet e agjentëve dhe detyrimet ndërkombëtare tatimore midis Spanjës dhe Italisë për të shmangur penalitete shtesë.

Mbrojtësi holandez ka nënshkruar një kontratë me Los Blancos deri në vitin 2030. /Telegrafi/

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