Denzel Dumfries nuk pranon të komentojë për transferimin te Real Madridi
Mbrojtësi i djathtë i Holandës, Denzel Dumfries, ka refuzuar përsëri të komentojë në lidhje me transferimin e shumëpritur te Real Madridi këtë verë, duke pretenduar se kapitulli i tij te Interi nuk ka mbaruar ende.
Dumfries thuhet se ka nënshkruar kontratën e tij me Real Madridin deri në vitin 2030, me Interin që ka të ngjarë të marrë 20 milionë euro për transferimin e tij.
Los Blancos pritet të njoftojnë nënshkrimin e tij së shpejti, por Dumfries ka refuzuar të komentoj transferimin e tij te Real Madridi.
“Si jam? Gjithçka është në rregull, faleminderit. Nuk po u përgjigjem pyetjeve në lidhje me Real Madridin tani, jam i përqendruar në Kupën e Botës", ka thënë fillimisht Dumfries.
“Interi është në zemrën time. Kujtimi im më i bukur? Nuk ka mbaruar, jam këtu në Kupën e Botës. Pastaj do të shohim”, përfundoi mbrojtësi holandez.
Ndryshe, përveç Dumfries, Real Madridi ka konfirmuar tashmë nënshkrimin me Marc Cucurella, teksa thuhet se ka marrëveshje edhe me Ibrahima Konate dhe Bernardo Silva. /Telegrafi/