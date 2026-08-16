Sapo u transferua te PSG, Ferran Torres merr një lajm të keq
Ferran Torres do të duhet të presë për debutimin e tij zyrtar me Paris Saint-Germain, pasi sulmuesi spanjoll nuk është përfshirë në skuadrën e klubit për finalen e Superkupës së Francës ndaj Lens.
Torres kompletoi transferimin nga Barcelona te PSG vetëm një ditë para finales, në një marrëveshje që raportohet të jetë rreth 50 milionë euro.
Për këtë arsye, 26-vjeçari nuk do të ketë mundësi të luajë në ndeshjen e parë zyrtare të sezonit dhe të synojë trofeun e tij të parë me kampionët e Francës.
Në Paris, Torres është ribashkuar me trajnerin Luis Enrique, i cili e ka vlerësuar më herët sulmuesin spanjoll si një futbollist të nivelit botëror.
Megjithatë, koha e shkurtër që ka pasur në dispozicion pas transferimit nuk ka qenë e mjaftueshme për të qenë pjesë e skuadrës për këtë përballje.
PSG hyn në finale si kampion i Ligue 1, ndërsa Lens e fitoi Kupën e Francës sezonin e kaluar. Klubi parisien ka triumfuar tashmë edhe në Superkupën e UEFA-s këtë verë, por Torres nuk ishte ende pjesë e ekipit në atë kohë.
Debutimi i tij me PSG-në pritet të vijë më 23 gusht, në ndeshjen ndaj Stade Rennais. /Telegrafi/