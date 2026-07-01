'Dështim' në kinema, fitim milionësh - sa fitoi Melania Trump nga dokumentari i saj
Dokumentari për Melania Trump, me titull “Melania”, ka sjellë rezultate të përziera si në vlerësimet e kritikëve ashtu edhe në performancën komerciale.
Filmi u publikua në kinema në janar dhe u prit me reagime të ndryshme në publik dhe media.
Kritikët e kanë vlerësuar shumë dobët projektin, ndërsa publiku është treguar dukshëm më pozitiv, duke i dhënë nota shumë më të larta në platforma si Rotten Tomatoes.
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Megjithatë, pavarësisht këtij kontrasti në vlerësime, filmi nuk arriti sukses në arkat filmike dhe u konsiderua një dështim komercial.
Në total, produksioni ka gjeneruar rreth 15.3 milionë euro në mbarë botën, një shifër e ulët krahasuar me investimet e mëdha që janë bërë në projekt.
Sipas raportit financiar të publikuar të Donald Trump, Melania Trump ka përfituar personalisht mbi 9.2 milionë euro nga ky dokumentar, përmes licencimit të imazhit të saj për producentët.
Raporti i gjerë financiar, i cili përfshin qindra faqe dokumentesh, ka zbuluar detaje të plota rreth të ardhurave të saj nga ky projekt.
Donald dhe Melania
Pavarësisht rezultateve të dobëta në kinema, Donald Trump e ka mbrojtur filmin, duke e quajtur Melanian 'yll filmi' dhe duke pretenduar se projekti ka pasur më shumë sukses sesa raportojnë shifrat zyrtare. /Telegrafi/