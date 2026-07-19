Drama e re horror e Netflix-it që po mahnit shikuesit - merr vlerësime të mëdha
Drama e re horror e Netflix-it, "The East Palace", fitoi zemrat e publikut pothuajse menjëherë pas premierës.
Shumë e përshkruajnë këtë serial si një nga publikimet më të paharrueshme kinematografike të vitit.
Ngjarja ndjek Gu-cheon, luajtur nga Nam Joo-hyuk, një burrë që sheh fantazma dhe detyrohet nga mbreti të hetojë pse trashëgimtarët mbretërorë vdesin në rrethana të pazakonta.
Ndërsa qëndron në pallat derisa të përfundojë hetimi, ai bashkëpunon me zonjën e oborrit Saeng-gang, luajtur nga Roh Yoon-seo, dhe së bashku përpiqen të zbulojnë burimin e së keqes.
Seriali kombinon folklorin korean, intrigat e oborrit mbretëror dhe tmerrin mbinatyror.
I referohet po ashtu krijesave nga legjendat koreane, duke përfshirë gwi-ma dhe ak-gwi.
Historia është e lidhur me të kaluarën e errët të pallatit, kështu që çdo takim i ri me mbinatyrshmen zbulon gjurmë korrupsioni dhe sekretesh të fshehura.
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Identiteti vizual dhe prodhimi u vlerësuan veçanërisht. Seriali u xhirua në Qarkun Yeoncheon, dhe skenografia luksoze, kostumet dhe efektet speciale theksojnë më tej përzierjen e dramës historike dhe horrorit. /Telegrafi/