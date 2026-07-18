Netflix bleu startup-in e inteligjencës artificiale të Affleck për 587 milionë dollarë: Aktori bëhet këshilltar i lartë në kompani
Netflix konfirmoi në një dosje federale se përfundoi blerjen e startup-it të inteligjencës artificiale InterPositive për 587 milionë dollarë në mars, me Ben Affleck që iu bashkua kompanisë si këshilltar i lartë.
Shuma u zbulua në një Formular 10-Q të paraqitur në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Bursave të SHBA-së. Netflix tha se blerja u mbyll në mars, me një çmim total blerjeje prej afërsisht 587 milionë dollarësh në para të gatshme.
Njoftimi vjen muaj pas raportimeve se blerja e aksioneve në mars mund të arrijë deri në 600 milionë dollarë për investitorët e Affleck dhe InterPositive, ndërsa pjesa tjetër lidhet me objektiva të caktuara të performancës. Netflix nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Affleck themeloi InterPositive në vitin 2022 dhe startup-i operoi larg syrit të publikut. Ai u ble nga Netflix për të zhvilluar mjete të inteligjencës artificiale që, sipas njoftimit të bashkimit, i mbajnë krijuesit e filmave në qendër të procesit. Si pjesë e marrëveshjes, një ekip prej 16 inxhinierësh, studiuesish dhe krijuesish iu bashkua kompanisë, ndërsa Affleck iu dha roli i këshilltarit të lartë.
Mjetet e InterPositive u lejojnë regjisorëve të ndërtojnë një model të inteligjencës artificiale bazuar në pamjet e prodhimit të përditshëm për të avancuar post-prodhimin, duke përfshirë miksimin, rindriçimin e pamjeve dhe shtimin e efekteve vizuale pa u mbështetur në proceset tipike vizuale gjeneruese.
“Nga shpikja e imazhit në lëvizje deri te kalimi në dixhital, teknologjia ka evoluar së bashku me artistët që e përdorin atë”, tha Affleck.
Ai shtoi se vazhdimi i kësaj trashëgimie së bashku është një hap i natyrshëm tjetër, duke pasur parasysh dekadat e përvojës së Netflix në vendosjen dhe zgjerimin e përgjegjshëm të teknologjisë.
Drejtori ekzekutiv i Netflix, Ted Sarandos, tha gjatë një telefonate në lidhje me rezultatet e tremujorit të dytë se kompania ka përdorur një formë të inteligjencës artificiale gjeneruese në afërsisht 300 tituj këtë vit.
Ai theksoi se puna me InterPositive është ende në fazat e saj të hershme, por tha gjithashtu se ata besojnë se duhen artistë të mëdhenj për të krijuar diçka të madhe, dhe inteligjenca artificiale nuk e ndryshon këtë. /Telegrafi/